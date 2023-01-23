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بعد أن أصيب الأطباء بالدهشة

لقطات لانتشال 18 قطعة مغناطيسية من داخل معدة طفل

2023-01-23 الساعة 8:26
لقطات لانتشال 18 قطعة مغناطيسية من داخل معدة طفل
المواطن - فريق التحرير

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تمكن أطباء أمريكيون من انتشال 18 قطعة مغناطيسية ملتصقة ببعضها البعض من معدة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات.

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التفاصيل

ووفقا لوسائل إعلام، كان الطفل يعاني من آلام مبرحة في المعدة، إضافة إلى القيء والإمساك، واشتبه الأطباء في البداية أن هذه الأعراض يمكن أن تكون ناتجة عن التهاب حاد في الزائدة الدودية. ورغم إزالة الزائدة الدودية استمرت آلام الطفل.

وأصيب الأطباء بالدهشة عندما أخضعوا الطفل للتصوير الشعاعي، وبدا وكأنه يحمل سواراً داخل معدته. وكانوا مندهشين لرؤية شيء على شكل سوار، وكان والداه مرتبكين بنفس القدر، وفقًا لمجلة Paediatric Surgery Case Reports الأمريكية.

ويعتقد الأطباء أن الطفل قد ابتلع كل حبة مغناطيسية على حدة خلال مدة غير معروفة، ولكن بسبب خصائصها المغناطيسية، فقد تمكنت من الالتصاق ببعضها البعض مشكلة حلقة، ووصلت إلى حد سد أمعائه وحتى حفر ثقوب في أمعائه.

وأجرى الجراحون على الفور عملية فتح البطن على الطفل لإزالة 18 قطعة مغناطيسية سداسية الشكل، ثم سارعوا لإصلاح الضرر الذي لحق بأمعائه.

 

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