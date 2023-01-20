لقطات لتحرك سفينة تجسس روسية قرب أمريكا

كشفت واشنطن، عن سفينة تجسس روسية تتحرك في المياه الدولية بالمحيط الهادي غربي الولايات المتحدة.

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وفي تعليقات للإعلام، قالت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون: إنها تراقب تحركات السفينة قبالة جزر هاواي الأمريكية.

ومن المعروف أن خفر السواحل الأمريكي قال: إنه يتعقب السفينة، مع استمرار التوترات بين واشنطن وموسكو على خلفية الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا المستمر منذ 11 شهرا.

وبحسب البيان، واصل خفر السواحل الأمريكي، في الأسابيع الأخيرة، مراقبة سفينة روسية يعتقد أنها سفينة جمع معلومات استخباراتية، قبالة سواحل جزر هاواي”.

وأضاف البيان، الوضع ليس غير طبيعي، لكننا نتابعه عن كثب.

وبينما يجوز للسفن العسكرية الأجنبية العبور بحرية عبر المنطقة الاقتصادية الحصرية للولايات المتحدة وفقًا للقوانين الدولية العرفية، غالبًا ما لوحظت السفن العسكرية التي ترفع أعلاما أجنبية تعمل وتتسكع داخل منطقة استجابة خفر السواحل في المنطقة الرابعة عشرة”.

ونواصل التنسيق مع شركاء وزارة الدفاع، ونقدم تحديثات لتحركات السفن الأجنبية وأنشطتها وفق المعايير البحرية الدولية.

حوادث مماثلة

وهذه ليست المرة الأولى التي تبحر فيها سفن تجسس روسية مشتبه بها قبالة سواحل الولايات المتحدة، وفقًا لشبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية.

ففي عام 2019، شوهدت سفينة تجسس روسية قبالة الساحل الجنوبي الشرقي الأمريكي، فيما قال مسؤولان أمريكيان: إن هذا “غير آمن” لأنها لم تكن تستخدم الأضواء في طقس ضبابي، ولم تكن تستجيب لمحاولات السفن التجارية للتواصل معها، بهدف تجنب الحوادث المحتملة.