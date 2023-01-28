لقطات لتشريف ولي العهد وأمير قطر سباق فورمولا إي الدرعية

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أظهر مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، تشريف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سباق فورمولا إي الدرعية، مساء اليوم السبت، والذي انطلقت جولاته على مدار يومين تحت مسمى سباق (كور الدرعية إي بري 2023).
فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد خلال حضورهما سباق #فورمولا_إي_الدرعية#الإخبارية pic.twitter.com/yoXsT4M5Euقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 28, 2023
ووثق الفيديو، حديثًا وديًا بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد خلال حضورهما سباق فورمولا إي الدرعية.
وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر وصل اليوم السبت مع الوفد المرافق له إلى الرياض.
يذكر أن جولات المحطة الثانية من بطولة العالم “أي بي بي فورمولا إي”، انطلقت للمرة الخامسة على التوالي في المملكة، وعلى مدى يومين حيث استمرت الجولتان الثانية والثالثة في الـ(27–28 يناير 2023).
وأقيمت الجولة الأولى من بطولة العالم “أي بي بي فورمولا إي” في المكسيك، فيما احتضنت المملكة العربية السعودية، وتحديدًا الدرعية، الجولتين الثانية والثالثة، على أن ينتقل السباق بعد ذلك إلى مدينة حيدر آباد بالهند في الجولة الرابعة في شهر فبراير المقبل، وفي الشهر ذاته سيتنافس المتسابقون في كيب تاون عاصمة جنوب إفريقيا، على أن تنتقل الجولات بعد ذلك إلى البرازيل، ألمانيا، موناكو، إندونيسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، لتكون المملكة المتحدة آخر محطةٍ في موسم “أي بي بي فورمولا إي” في النسخةِ التاسعة.