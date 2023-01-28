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انطلقت للمرة الخامسة على التوالي في المملكة

لقطات لتشريف ولي العهد وأمير قطر سباق فورمولا إي الدرعية

2023-01-28 الساعة 10:39
لقطات لتشريف ولي العهد وأمير قطر سباق فورمولا إي الدرعية
المواطن - فريق التحرير

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أظهر مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، تشريف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سباق فورمولا إي الدرعية، مساء اليوم السبت، والذي انطلقت جولاته على مدار يومين تحت مسمى سباق (كور الدرعية إي بري 2023).

ووثق الفيديو، حديثًا وديًا بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد خلال حضورهما سباق فورمولا إي الدرعية.

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر وصل اليوم السبت مع الوفد المرافق له إلى الرياض.

جولات المحطة الثانية

يذكر أن جولات المحطة الثانية من بطولة العالم “أي بي بي فورمولا إي”، انطلقت للمرة الخامسة على التوالي في المملكة، وعلى مدى يومين حيث استمرت الجولتان الثانية والثالثة في الـ(27–28 يناير 2023).

وأقيمت الجولة الأولى من بطولة العالم “أي بي بي فورمولا إي” في المكسيك، فيما احتضنت المملكة العربية السعودية، وتحديدًا الدرعية، الجولتين الثانية والثالثة، على أن ينتقل السباق بعد ذلك إلى مدينة حيدر آباد بالهند في الجولة الرابعة في شهر فبراير المقبل، وفي الشهر ذاته سيتنافس المتسابقون في كيب تاون عاصمة جنوب إفريقيا، على أن تنتقل الجولات بعد ذلك إلى البرازيل، ألمانيا، موناكو، إندونيسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، لتكون المملكة المتحدة آخر محطةٍ في موسم “أي بي بي فورمولا إي” في النسخةِ التاسعة.

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