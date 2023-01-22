لقطات لتمساح يحمل جثة طفل على ظهره ويسلمها لأهله

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لتمساح ضخم ظهر قرب بلدة موارا جاوا الإندونيسية وهو يحمل على ظهره جثة طفل غرق سابقًا، وفشلت أسرته في العثور عليه.

ليس بها جروح

ووثق الفيديو، لحظة اقتراب التمساح من المنازل، حيث ظهر من داخل نهر ماهاكام بمنطقة كالمنتان الشرقية في إندونيسيا، وقد انتشل الطفل محمد زياد ويجايا، البالغ من العمر 4 سنوات وفق شبكة تلفزيون tvOne الإندونيسية.

وبحسب الفيديو المتداول، التقط أحد الصيادين جثة الطفل وهو على أحد القوارب، ثم اختفى التمساح على الفور في مجرى النهر.

وقام فريق البحث والإنقاذ المشترك والسكان بإجلاء الجثة لنقلها إلى البر الرئيسي.

ولم يتم العثور على جروح في جثة الطفل باستثناء عضة في الظهر اضطر التمساح لإحداثها لدى التقاط جسد الضحية من مياه النهر.

من المعروف أنه تم الإبلاغ سابقًا عن أن الطفل الصغير قد غرق في النهر بينما كان يلعب بمفرده خلف منزله في موارا جاوا.