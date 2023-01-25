لقطات لجريان السيول بعد الأمطار الغزيرة في القصيم

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شهدت منطقة القصيم اليوم، الأربعاء، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، شملت مدينة بريدة وعددًا من المحافظات، وأجزاء متفرقة من مراكز المنطقة.
أمطار غزيرة جنوب شرق #الشماسية في منطقة #القصيم pic.twitter.com/IclZ09MttYقد يهمّك أيضاً
— العربية الطقس (@AlArabiya_Taqs) January 25, 2023
ونشرت قناة “العربية”، مقطع فيديو يُظهر جريان السيول نتيجة هطول الأمطار الغزيرة على جنوب غرب شرق الشماسية بالقصيم.
كما وثق مقطع فيديو متداول، هطول الأمطار الغزيرة على مدينة الأرطاوية بالقصيم.
وكان المركز الوطني للأرصاد، أصدر اليوم الأربعاء، تنبيهًا متقدمًا بشأن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم.
وتوقع المركز الوطني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن تشمل الحالة (الخبراء، الرس، الفوارة، النهبانية، رياض الخبراء، ضرية، عقلة الصقور، الأسياح، البدائع، البكيرية، الثامرية، الشماسية، العمار، المذنب، بريدة، عنيزة، وعيون الجواء)، حيث تستمر حتى الساعة الـ 10 من مساء اليوم الأربعاء.
ويصاحب هذه الحالة الماطرة نشاط في الرياح السطحية، تساقط البرد، سيول، وشبه انعدام في الرؤية.