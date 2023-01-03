لقطات لجريان سيول وادي الرمة

وثق مقطع فيديو، جريان سيول وادي الرمة بين مدينة الرس ومحافظة رياض الخبراء بالقصيم، وذلك وسط هطول أمطار غزيرة بالمنطقة.

وأظهر المقطع الذي نشره خبير الطقس عبدالله المسند، هطول الأمطار الغزيرة على وادي الرمة، وجريان السيول به.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع اليوم الثلاثاء، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من منطقة جازان.

استمرار الحالة المطرية

فيما قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، إن المملكة لم تشهد أمطارًا بهذه الغزارة منذ 4 سنوات، متوقعًا استمرار الحالة المطرية حتى يوم الخميس.

وأوضح في مداخلة مع برنامج “النشرة الأولى” على “قناة الإخبارية”، أن الحالة الجوية بدأت من السواحل الغربية حتى الشرقية، بالإضافة للشمال والجنوب، يضاف إليها الأجواء الماطرة التي تعيشها العاصمة الرياض ومعظم محافظات منطقة الرياض.

ولفت إلى أن الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الديمية مع ارتفاع نسبة الرطوبة وتكون الضباب بينما تميل درجات الحرارة للاعتدال، متوقعًا سقوط الأمطار على القصيم والشرقية وحائل والحدود الشمالية والجوف والساحل الغربي ومكة المكرمة.