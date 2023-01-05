لقطات لجريان شعيب الطيري شمال الرياض

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وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جريان شعيب الطيري شمال الرياض، بعد هطول أمطار على المنطقة، خلال الساعات الماضية.
شعيب #الطيري شمال #الرياض
حالة #مدرار المطرية
اليوم : الخميس : ١٢/٦/١٤٤٤
تصوير : خالد بن سعود pic.twitter.com/ATdZyIs3Arقد يهمّك أيضاً
— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) January 5, 2023
وأظهر المقطع، الذي نشره د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، جريان شعيب الطيري بعد هطول أمطار الخير بالرياض.
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول بعدة مناطق.
وتشمل الحالة الجوية، أجزاء من مناطق مكة المكرمة ( تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها ) ومنطقة الباحة تمتد إلى أجزاء من مناطق الشرقية والرياض، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل تبوك، الجوف والحدود الشمالية.