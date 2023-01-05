Icon

135 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon ذا هيل: يجب التخلص من الغطرسة الأمريكية وطلب المساعدة السعودية Icon الدفاع المدني يعلن فتح باب القبول للنساء على رتبة جندي Icon 4 أيام تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن للدفعة 62 Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon وظائف بمجلس الضمان الصحي في عدة تخصصات Icon في استطلاع للنخبة شارك فيه مسؤولون أمريكيون.. محمد بن سلمان شخصية العام عربيًّا Icon اعتماد مشاركة جميع أندية دوري روشن بدوري الرديف الموسم المقبل Icon اتفاقية ثلاثية للتعاون المشترك وإطلاق برنامج للتمكين الاقتصادي في اليمن Icon الإطاحة بـ 5 مواطنين إثر حادث إطلاق نار لخلاف بينهم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة

لقطات لجريان شعيب الطيري شمال الرياض

2023-01-05 الساعة 12:13
لقطات لجريان شعيب الطيري شمال الرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جريان شعيب الطيري شمال الرياض، بعد هطول أمطار على المنطقة، خلال الساعات الماضية.

وأظهر المقطع، الذي نشره د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، جريان شعيب الطيري بعد هطول أمطار الخير بالرياض.

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول بعدة مناطق.

وتشمل الحالة الجوية، أجزاء من مناطق مكة المكرمة ( تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها ) ومنطقة الباحة تمتد إلى أجزاء من مناطق الشرقية والرياض، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السديس في جولة ميدانية: قدموا أفضل الخدمات...
السعودية اليوم

السديس في جولة ميدانية: قدموا أفضل الخدمات...

السعودية اليوم
عشاق سيبيريا يسبحون في الماء المتجمد
غرائب

عشاق سيبيريا يسبحون في الماء المتجمد

غرائب
قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية
حصاد اليوم

قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية

حصاد اليوم
روسيا تدرس خفض إنتاجها النفطي بنسبة 7%
تقارير

روسيا تدرس خفض إنتاجها النفطي بنسبة 7%

تقارير
إيراني يسقط عمامة رجل دين ويضع المشنقة...
العالم

إيراني يسقط عمامة رجل دين ويضع المشنقة...

العالم
8 حقوق وواجبات عند صيانة مركبتك
السعودية اليوم

8 حقوق وواجبات عند صيانة مركبتك

السعودية اليوم
طيران ناس يتسلم طائرتي إيرباص A330 لخدمة...
السعودية اليوم

طيران ناس يتسلم طائرتي إيرباص A330 لخدمة...

السعودية اليوم
ولي العهد يطلق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية
السعودية اليوم

ولي العهد يطلق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

السعودية اليوم