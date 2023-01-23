لقطات لرائدَيْ فضاء يغادران محطة ويتجولان بالخارج

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خرجت رائدة الفضاء الأمريكية نيكول مان ورائد الفضاء كويتشي واكاتا من محطة الفضاء الدولية يوم الجمعة الماضي وبدآ بإجراء عملية سير في الفضاء والعمل على تركيب منصتين كجزء من مجموعة الطاقة الشمسية المخطط لها.
من المعروف أن مان هي أول امرأة أمريكية من الشعوب الأمريكية الأصلية في الفضاء، وهي من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، أما رائد الفضاء الياباني فهو من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، وفقًا ليورونيوز.