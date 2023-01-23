Icon

لقطات لرائدَيْ فضاء يغادران محطة ويتجولان بالخارج Icon ريال مدريد يهزم بيلباو بهدفين ويواصل مطاردة برشلونة Icon حساب المواطن يبين موقف الأهلية حال تقديم الطلب بعد 10 يناير Icon الوحدة الإماراتي يضم ماثيوس بيريرا من الهلال Icon استخدام قطرات الأنف للأطفال يسبب الإدمان Icon تحذير من ضرر الطلاق الصامت: يصل إلى الأبناء Icon بريطاني ينبهر بـ تنوع السعودية الجغرافي Icon إلقاء قنبلة على مبنى قناة LBC ببيروت Icon الأهلي يتعاقد رسميًّا مع سميحان النابت من التعاون Icon مصرع سيدة حامل وطفلتها في جريمة بشعة بسوريا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
ضمن تركيب منصتين كجزء من المجموعة الشمسية

لقطات لرائدَيْ فضاء يغادران محطة ويتجولان بالخارج

2023-01-23 الساعة 1:53
لقطات لرائدَيْ فضاء يغادران محطة ويتجولان بالخارج
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

خرجت رائدة الفضاء الأمريكية نيكول مان ورائد الفضاء كويتشي واكاتا من محطة الفضاء الدولية يوم الجمعة الماضي وبدآ بإجراء عملية سير في الفضاء والعمل على تركيب منصتين كجزء من مجموعة الطاقة الشمسية المخطط لها.

أول امرأة أمريكية

من المعروف أن مان هي أول امرأة أمريكية من الشعوب الأمريكية الأصلية في الفضاء، وهي من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، أما رائد الفضاء الياباني فهو من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، وفقًا ليورونيوز.

قد يهمّك أيضاً
Img

ريمونتادا ضمك تهزم الفتح بثلاثية مثيرة

Img

رؤية 2030 أثبتت جدواها وقدرتها على إعادة صياغة الاقتصاد الوطني

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات بهطول أمطار خلال ساعات على جدة...
السعودية اليوم

توقعات بهطول أمطار خلال ساعات على جدة...

السعودية اليوم
تفعيل طلب الخدمات القضائية للمنشآت عبر بوابة...
السعودية اليوم

تفعيل طلب الخدمات القضائية للمنشآت عبر بوابة...

السعودية اليوم
كابيلو يهاجم كريستيانو رونالدو: مغرور ولا يوجد...
الرياضة

كابيلو يهاجم كريستيانو رونالدو: مغرور ولا يوجد...

الرياضة
أزمة غذاء جديدة تضرب العالم في 2023
العالم

أزمة غذاء جديدة تضرب العالم في 2023

العالم
الشركات السعودية تنشط في 21 دولة لنشر...
حصاد اليوم

الشركات السعودية تنشط في 21 دولة لنشر...

حصاد اليوم
رئاسة الحرمين تستقبل 100 شخص من المسلمين...
السعودية اليوم

رئاسة الحرمين تستقبل 100 شخص من المسلمين...

السعودية اليوم
قائمة أخضر اليد في كأس العالم 2023
آخر الاخبار

قائمة أخضر اليد في كأس العالم 2023

آخر الاخبار
مانشستر سيتي يُطيح بـ ليفربول خارج كأس...
الرياضة

مانشستر سيتي يُطيح بـ ليفربول خارج كأس...

الرياضة