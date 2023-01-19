لقطات لرجل عنكبوت يزحف فوق الركاب لقطع التذاكر

فوجئ سكان مدينة خاباروسك الروسية من ركاب الحافلة رقم 25 بصورة غريبة للغاية عندما رأوا رجلًا يزحف على الدرابزين فوق رؤوس الركاب.

الرجل العنكبوت

وقال المواطنون: إن الرجل العنكبوت، قام فعلًا بأداء مهمة قاطع التذاكر زاحفًا فوق رؤوس الركاب في مقصورة الحافلة رقم 25 بمدينة خاباروسك في منطقة الشرق الأقصى الروسي.

لكن إدارة شركة النقل والموظفون في بلدية خاباروفسك، قالت: إن مقطع الفيديو الذي نشرها مستخدمو الإنترنت هو خبر مزيّف.

من المعروف أن الحافلة رقم 25 تحظى بشعبية سيئة بين سكان خاباروفسك. وذاع صيتها مؤخرًا على خلفية إضراب سائقي الحافلات، وأصبحت الآن مشهورة بفضل مهرّج بهلواني يزحف فوق الدرابزين في مقصورة الحافلة. وقد أطلق المواطنون عليه لقب “الرجل العنكبوت”، وصار الفيديو عنه يملأ شبكات التواصل الاجتماعي.