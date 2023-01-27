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علقه خارج قمرة القيادة وسار به 100 كيلومتر

لقطات لسائق شاحنة يعاقب لصًّا بطريقة وحشية

2023-01-27 الساعة 8:37
لقطات لسائق شاحنة يعاقب لصًّا بطريقة وحشية
المواطن - فريق التحرير

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عاقب سائق مكسيكي، لصًّا حاول سرقة شاحنته بعقاب رادع، حيث علقه خارج قمرة القيادة وسار به مسافة تصل إلى 100 كيلومتر بين مدينة بوبيلا وأوريزابا.

عقوبة قاسية

وبحسب وسائل محلية، ظل اللص المعلّق خارج العربة يطالب سائق الشاحنة بإنزاله، ومن يأسه ظل يلوّح للمارة إلى حد أنه لوّح إلى عناصر من الحرس الوطني كانوا على الجانب الآخر من الطريق.

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وفي الفيديو، سُمع أفراد طاقم الشاحنة وهم يقدمون إشعارات لاسلكية بما يحدث، ويقولون إنهم على وشك الوصول إلى إحدى نقاط الشرطة، ليسلموا اللص إلى السلطات.

وأكد السائق أن هذه كانت أفضل طريقة لإخضاع السارق، مشيرًا إلى أن اللص لم يكن بمفرده، بل كان برفقة لصوص آخرين في مركبة أخرى، وهو ما أدركه السائق منذ اللحظة الأولى لعملية السرقة.

وتلقى مكتب المدعي العام لولاية بويبلا شكوى بالوقعة، مشيرًا إلى أنه يجري التحقيقات اللازمة.

وظل اللص ينظر إلى الأرض خوفًا من السقوط تارة، ويستنجد بالسائق تارة أخرى للعفو عنه، ولكن دون فائدة.

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