لقطات لسقوط حافلة تركية في بحيرة وسط صراخ السائق والركاب

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نشرت وسائل إعلام تركية، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات توثق لحظة سقوط حافلة ركاب في بحيرة سد كاركايا، بعدما فقد السائق السيطرة عليها.
وفي الفيديو، الذي انتشر بشكل مكثف، حاول السائق في ولاية ملاطية جنوب شرقي تركيا، الابتعاد عن البحيرة، لكن محاولاته باءت بالفشل، وسقط بالحافلة في البحيرة.
ويظهر الفيديو، صراخ السائق والركّاب الذين كانوا ينتقلون عبر حافلة نقلٍ داخلي من منطقة باطال غازي إلى باسكيل في ولاية ملاطية بعدما سقطت في البحيرة، وقد وثّقت كاميرات المراقبة، الداخلية والخارجية، محاولة السائق والركّاب الخروج من الحافلة بعد سقوطها.
وبحسب وسائل إعلام تركية، أصيب في الحادث 4 ركابٍ بجروحٍ طفيفة، ولم تُسجّل أي حالة وفاة جرّاء الحادث، في حين تمّ نقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.