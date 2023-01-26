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بعد هطول أمطار غزيرة بالرياض

لقطات لسيول مركز الطيري تصب في روضة التنهات

2023-01-26 الساعة 12:52
لقطات لسيول مركز الطيري تصب في روضة التنهات
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جريان سيول مركز الطيري لتصب المياه في روضة التنهات شمال شرق الرياض صباح اليوم الخميس.

وأظهر مقطع فيديو، رصدته صحيفة “المواطن”، عبر “تويتر”، جريان السيول بمركز الطيري، شمال شرق الرياض، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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توقعات باستمرار الحالة الممطرة الـ 11 على معظم المناطق

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.

في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل.

 

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