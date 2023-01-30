لقطات لشكل تذكرة دخول قرية الثمامة قبل 14 عامًا

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لتذكرة دخول قرية الثمامة قبل 14 عامًا.

تعليمات

ويظهر على التذكرة من الخلف عدد من التعليمات، أبرزها عدم ارتداء الشورتات القصيرة والتيشرتات الكت والبرمودا والشعر الطويل.

وعدم دخول الشباب بعد دخول العوائل مهما كانت صلة القرابة.

وكذلك، عدم رفع صوت المسجل داخل الشاليه، ويمنع التبرج وكذلك الدخول بالعباءات المخصرة.

وكانت الفعاليات تتواصل في شاليهات قرية الثمامة الترفيهية، وشملت ألعابًا ومسابقات يشارك فيها الآباء والأبناء، لتنطلق أسارير البهجة والفرح على قلوب الزوار.

وتحرص شاليهات قرية الثمامة على إقامة مناسبات منوعة لزوارها لجذب السائح ليقضي الأوقات الترفيهية داخل المملكة تشجيعًا للسياحة الداخلية وهناك فعاليات عديدة ومتجددة كانت تقام وسط أجواء عائلية.