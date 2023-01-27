لقطات لصاروخ روسي جديد يهبط بمظلة في أوكرانيا

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مذهلة تظهر صاروخًا روسيًا ينزل بمظلة ليصيب لاحقًا منشأة للبنية التحتية الأوكرانية.

ينزل بمظلة

وأشار شهود العيان إلى أن الصاروخ يحلق في السماء وينزل بمظلة، ثم سمعوا صوت انفجار قوي ورأوا سحابة من الدخان تصاعدت فوق مكان الانفجار.

وأفاد أحد السكان المحليين أن ضربة وجّهت إلى القسم الرابع دون أن يذكر مصنعًا يتبع له القسم المذكور.

وتعرف المحلل الروسي، أليكسي جيفوف، في هذا الصاروخ الغامض على ذخيرة روسية نادرة بعيدة المدى أطلقتها راجمة الصواريخ “تورنادو – إس” التي دخلت مؤخرًا الخدمة في وحدات الجيش الروسي.

من المعروف أن “تورنادو – إس هي منظومة صاروخية روسية حديثة تعد نموذجًا مطوّرا من راجمة الصواريخ “سميرتش”. ويبلغ مدى عملها 120 كيلومترًا. لذلك أطلق عليها HIMARS الروسية. ويمكن أن تطلق المنظومة النيران بصواريخ منفردة أو برشقات من الصواريخ.

وتتضمن رشقة واحدة 12 صاروخًا يمكن أن تصيب المنطقة بمساحة 68 هكتارًا. وتزوّد راجمة الصواريخ بمنظومة أوتوماتية لقيادة النيران وحساب إحداثيات الهدف، وتضم منصة الإطلاق وعربة النقل وعربة القيادة. ويزن صاروخ موجّه واحد بطول 7 أمتار نحو 30 كيلوغراما.

ويزوّد الصاروخ بنظامي الملاحة الاستمراري والفضائي والطيار الآلي، ما يسمح بتغيير مسار الصاروخ أثناء تحليقه، وتبلغ دقة إصابة الهدف عند إطلاق صاروخ واحد مترا واحدا.

وقام المهندسون الروس بتحديث الصواريخ التي تطلقها “تورنادو – إس” ليصل مدى عملها 200 كيلومتر.