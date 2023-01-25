لقطات لصاروخ يضرب سفينة تركية بميناء خيرسون الأوكراني

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وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مصور صاروخًا يصيب سفينة شحن مملوكة لتركيا في ميناء مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا، يوم الثلاثاء، مما أدى إلى اندلاع حريق.
وأفادت شركة آمبري للأمن البحري أن الصاروخ أصاب غرفة قيادة سفينة توزلا، مما تسبب في نشوب الحريق. وأظهرت اللقطات المصورة ألسنة اللهب وهي تملأ غرفة القيادة بالسفينة.
والسفينة التي ظلت عالقة في الميناء منذ فبراير 2022 تديرها شركة جايلي شيبينغ.
وهناك 12 سفينة تركية متوقفة في الموانئ الأوكرانية ومنها خيرسون، وأن هذه السفن غير مشمولة باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.