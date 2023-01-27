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تأثرت حركة القطارات والطرق بشدة

لقطات لعواصف ثلجية عاتية تضرب اليابان

2023-01-27 الساعة 8:53
لقطات لعواصف ثلجية عاتية تضرب اليابان
المواطن - فريق التحرير

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قتلت العواصف الثلجية العاتية والبرد القارس، خمسة أشخاص على الأقل في اليابان.

12 درجة تحت الصفر

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فقد سجلت درجات الحرارة مستويات منخفضة قياسية بلغت 12 درجة مئوية تحت الصفر في بعض أجزاء البلاد.

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وغطت الثلوج الكثير من الطرق، وتأثرت حركة القطارات والطرق بشدة.

وكشفت وسائل الإعلام المحلية أمس الخميس، بأن الآلاف من الأشخاص اضطروا لقضاء الليلة في مقصورات القطارات أو في المحطات في مقاطعتي كيوتو وشيجا بغرب البلاد، بينما تقطعت السبل بسائقي السيارات في بعض الطرق الرئيسية.

من المعروف أن اليابان تشهد حاليًّا أشد بداية لفصل الشتاء حتى الآن. ووجهت السلطات تحذيرًا للسكان في المناطق المطلة على بحر اليابان وكذلك ساحل الأطلسي بهطول المزيد من الثلوج.

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