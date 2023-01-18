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البطولة تنطلق يوم 24 فبراير المقبل

لقطات لـ المؤتمر الصحفي لـ بطولة كأس السعودية للفروسية بعدسة “المواطن”

2023-01-18 الساعة 11:19
لقطات لـ المؤتمر الصحفي لـ بطولة كأس السعودية للفروسية بعدسة “المواطن”
المواطن - محمد سمعه - تصوير : هاشم القرني

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وثقت صحيفة “المواطن” المؤتمر الصحفي لـ بطولة كأس السعودية للفروسية الذي أُقيم أمس الثلاثاء.

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تفاصيل كأس السعودية 2023

وكان الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس نادي سباقات الخيل، أعلن عن انطلاق النسخة الرابعة من البطولة، حيث تُقام على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض، يومي 24 و25 فبراير المقبل بجوائز تصل قيمتها إلى 35 مليون دولار أمريكي.

يذكر أن الأمير بندر الفيصل كان قدم الشكر للقيادة بسبب الدعم الكبير لأنشطة رياضة الفروسية وسباق الخيل.

وأضاف: “النسخة الرابعة تشهد إقبالًا منقطع النظير، وأعداد المسجلين في تزايد مستمر، ما يؤكد المكانة الكبيرة التي وصلت إليها كأس السعودية على مستوى العالم”.

كأس السعودية للفروسية

وسوف تشهد النسخة الرابعة إقامة 16 شوطًا، حيث سيكون الشوط الرئيسي هو الأغلى في العالم، حيث تصل قيمة جائزته إلى 20 مليون دولار أمريكي.

كأس السعودية للفروسية

كأس السعودية للفروسية

كأس السعودية للفروسية

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