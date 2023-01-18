لقطات لـ المؤتمر الصحفي لـ بطولة كأس السعودية للفروسية بعدسة “المواطن” مزاد علني لسيارات وبضائع متروكة في ميناء جدة الإسلامي ميلان متأخر أمام الإنتر بثنائية في الشوط الأول أمازون تخوض أكبر عملية تقليص للوظائف في تاريخها جماهير الإسماعيلي تستغيث بـ وزير الرياضة المصري خبأوا 16 كجم حشيش في مركبة بعسير فسقطوا بقبضة الأمن جهود كبيرة من ترامب لاستعادة حسابه علي فيسبوك باكستانيون يتفاعلون على مقطع يوثق جمال جبال مكة بلونها الأخضر القنوات الناقلة لـ مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان سلاح روسي يمكنه عمل تسونامي وتدمير الدول
وثقت صحيفة “المواطن” المؤتمر الصحفي لـ بطولة كأس السعودية للفروسية الذي أُقيم أمس الثلاثاء.
وكان الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس نادي سباقات الخيل، أعلن عن انطلاق النسخة الرابعة من البطولة، حيث تُقام على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض، يومي 24 و25 فبراير المقبل بجوائز تصل قيمتها إلى 35 مليون دولار أمريكي.
يذكر أن الأمير بندر الفيصل كان قدم الشكر للقيادة بسبب الدعم الكبير لأنشطة رياضة الفروسية وسباق الخيل.
وأضاف: “النسخة الرابعة تشهد إقبالًا منقطع النظير، وأعداد المسجلين في تزايد مستمر، ما يؤكد المكانة الكبيرة التي وصلت إليها كأس السعودية على مستوى العالم”.
وسوف تشهد النسخة الرابعة إقامة 16 شوطًا، حيث سيكون الشوط الرئيسي هو الأغلى في العالم، حيث تصل قيمة جائزته إلى 20 مليون دولار أمريكي.