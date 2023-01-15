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يعتبر من الأحداث التاريخية

لقطات لـ جريان سيل وادي الرمة لليوم الـ 15 على التوالي

2023-01-15 الساعة 9:27
لقطات لـ جريان سيل وادي الرمة لليوم الـ 15 على التوالي
المواطن - فريق التحرير

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نشر الباحث في الطقس د. خالد الزعاق لقطات تظهر جريان وادي الرمة في يومه الخامس عشر.

@dralzaaq

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#خالد_الزعاق #متابعه_ولايك_واكسبلور

♬ الصوت الأصلي – د.خالد صالح الزعاق

جريان وادي الرمة

ووثق الباحث اللقطات من طائرة درون لوادي الرمة، حيث أظهرت جريان الوادي بقوة في طريق الركية – الصريف.

ويعتبر جريان وادي الرمة طوال هذه المدة من الأحداث التاريخية، ما جذب المتنزهين والسياح لزيارته هذا العام.

من جانب آخر، قال الزعاق: إن من عجائب وادي الرمة لهذه السنة، أنه يجري في شدة البرد، في آخر المربعانية وأول الشبط، فضلًا عن سرعة جريانه؛ حيث قطع 650 كم في غضون ستة أيام.

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