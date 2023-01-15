لقطات لـ جريان سيل وادي الرمة لليوم الـ 15 على التوالي

نشر الباحث في الطقس د. خالد الزعاق لقطات تظهر جريان وادي الرمة في يومه الخامس عشر.

جريان وادي الرمة

ووثق الباحث اللقطات من طائرة درون لوادي الرمة، حيث أظهرت جريان الوادي بقوة في طريق الركية – الصريف.

ويعتبر جريان وادي الرمة طوال هذه المدة من الأحداث التاريخية، ما جذب المتنزهين والسياح لزيارته هذا العام.

من جانب آخر، قال الزعاق: إن من عجائب وادي الرمة لهذه السنة، أنه يجري في شدة البرد، في آخر المربعانية وأول الشبط، فضلًا عن سرعة جريانه؛ حيث قطع 650 كم في غضون ستة أيام.