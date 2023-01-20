السعودية تتصدر موردي خام النفط إلى الصين في 2022 أخضر السيدات يصنع التاريخ سرقة بيانات 37 مليون مستخدم من شركة اتصالات أمريكية الشباب يسعى لاستعادة توازنه لقطات لـ حشود غفيرة جاءت من كل حدب وصوب لزيارة الروضة الشريفة متحدث الأرصاد: استعدوا لأمطار تشمل الرياض والقصيم وعسير النزاع على إرسال دبابات قتالية إلى أوكرانيا يقوض وحدة الحلفاء سيتين يعلق على ريمونتادا ريال مدريد حريق هائل يلتهم 60 منزلًا ويجلي 500 شخص في كوريا الجنوبية ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم
وثق مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية، لقطات روحانية لـ حشود غفيرة جاءت من كل حدب وصوب لزيارة الروضة الشريفة.
فيديو | تاقت نفوسهم لهفةً..قد يهمّك أيضاً
حشود غفيرة جاءت من كل حدب وصوب لزيارة الروضة الشريفة#الإخبارية pic.twitter.com/akpuFNsixH
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 20, 2023
أظهر مقطع الفيديو بعض الزائرين والمعتمرين وهم يوثقون لحظاتهم وسط أجواء روحانية آمنة.
من جانب آخر، علقت قناة الإخبارية على مقطع الفيديو قائلة: تاقت نفوسهم لهفةً، حيث صفت مشاعرهم في الروضة الشريفة.
في وقت سابق، أعلنت وزارة الحج والعمرة، أن التسجيل في حج هذا العام للمواطنين والمقيمين بداخل المملكة، متاح حتى السابع من ذي الحجة أو حتى اكتمال العدد.
وذكرت الوزارة عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن التقديم على الحج للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، لعام 1444هـ مستمر، لافتة إلى أن الحجز متاح عبر موقع الوزارة الإلكتروني وتطبيق نسك حتى 7-12-1444 هـ أو حتى اكتمال عدد حجاج هذا العام.