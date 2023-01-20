لقطات لـ حشود غفيرة جاءت من كل حدب وصوب لزيارة الروضة الشريفة

وثق مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية، لقطات روحانية لـ حشود غفيرة جاءت من كل حدب وصوب لزيارة الروضة الشريفة.

أظهر مقطع الفيديو بعض الزائرين والمعتمرين وهم يوثقون لحظاتهم وسط أجواء روحانية آمنة.

من جانب آخر، علقت قناة الإخبارية على مقطع الفيديو قائلة: تاقت نفوسهم لهفةً، حيث صفت مشاعرهم في الروضة الشريفة.

حجز حجاج الداخل

في وقت سابق، أعلنت وزارة الحج والعمرة، أن التسجيل في حج هذا العام للمواطنين والمقيمين بداخل المملكة، متاح حتى السابع من ذي الحجة أو حتى اكتمال العدد.

وذكرت الوزارة عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن التقديم على الحج للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، لعام 1444هـ مستمر، لافتة إلى أن الحجز متاح عبر موقع الوزارة الإلكتروني وتطبيق نسك حتى 7-12-1444 هـ أو حتى اكتمال عدد حجاج هذا العام.