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توقعات بـ حالة جديدة منتصف الأسبوع القادم

لقطات لـ سيول اليوم وتوقعات بانتهاء الحالة الممطرة الحادي عشر غدًا

2023-01-26 الساعة 10:17
لقطات لـ سيول اليوم وتوقعات بانتهاء الحالة الممطرة الحادي عشر غدًا
المواطن - فريق التحرير

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توقع محلل الطقس عبدالعزيز الحصيني انتهار الحالة الممطرة الحادي عشر التي تشهدها معظم مناطق المملكة غدًا الجمعة.

وأشار الحصيني في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس، إلى أنه يتوقع أيضًا أن يشهد منتصف الأسبوع القادم حالة ممطرة جديدة.

لقطات لـ السيول

من جانب آخر، نشر الحصيني لقطات للسيول التي شهدتها بعض مناطق المملكة اليوم، مضيفا: أكثروا عباد الله من الاستغفار والصدقة والإحسان إلى المساكين والضعفاء لعل الله يرحمنا.

وفي وقت سابق، توقع الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة، على عدة مناطق خلال الـ36 ساعة المقبلة.

وقال الحصيني في تغريدة له على موقع تويتر: إنه يتوقع خلال 36 ساعة المقبلة من الأربعاء 3/ 7 إلى الخميس 4/ 7/ 1444 أمطارًا من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد مع فرصة سيول.

ذروة الحال الممطرة

وأضاف: وهي ذروة الحالة الممطرة الحادي عشر على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والقصيم والباحة وعسير وجنوب مكة وحائل وشرق المدينة، تمتد إلى البحرين وقطر والإمارات وعُمان.

 

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