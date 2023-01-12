لقطات لـ صحن المطاف وهو ممتلئ بالمعتمرين والزائرين في ليلة الجمعة

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عرضت قناة الإخبارية، لقطات لـ صحن المطاف بالحرم المكي وهو ممتلئ بالمعتمرين والزائرين قبل قليل.
فيديو | في كنف الحرم المكي.. صحن المطاف يمتلئ بالمعتمرين والزائرين #نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/9sroDDUX1eقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 12, 2023
وعلقت القناة على مقطع الفيديو الذي وثق لحظات طواف المعتمرين، قائلة: في كنف الحرم المكي.. صحن المطاف يمتلئ بالمعتمرين والزائرين.
في وقت سابق، كانت قد أعلنت وزارة الحج والعمرة، أن التسجيل في حج هذا العام للمواطنين والمقيمين بداخل المملكة، متاح حتى السابع من ذي الحجة أو حتى اكتمال العدد.
وذكرت الوزارة، عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن التقديم على الحج للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، لعام 1444هـ مستمر، لافتة إلى أن الحجز متاح عبر موقع الوزارة الإلكتروني وتطبيق نسك حتى 7/ 12/ 1444هـ أو حتى اكتمال عدد حجاج هذا العام.