لقطات للأمطار الغزيرة وجريان السيول في حفر الباطن

شهدت محافظة حفر الباطن، اليوم الاثنين، هطولًا للأمطار الغزيرة وجريان السيول في عدد من المراكز التابعة لها.

ووثقت مقاطع فيديو، هطول الأمطار الغزيرة على حفر الباطن، فيما أظهر فيديو جريان شعيب القسومي في أم عشر بالمحافظة نتيجة الأمطار جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

الاستجابة للطوارئ

من جانبها، نشرت أمانة حفر الباطن على حسابها بموقع “تويتر”، صورًا ترصد متابعة الفرق الميدانية للتأكد من انسيابية الحركة، وكفاءة محطات تصريف مياه الأمطار، وسرعة الاستجابة لحالات طوارئ نزح المياه.

تنبيه لأهالي المحافظة

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر في وقت سابق، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمحافظة حفر الباطن والذي يتضمن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتساقط البرد وسيولًا وانعدامًا في الرؤية الأفقية.

فيما أهابت المديرية العامة للدفاع المدني في المحافظة بالجميع أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.