لقطات للحظة ضبط قائدي مركبات في الرياض استخدموا لوحات مخالفة

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ضبط المرور السري بالرياض عددًا من قائدي المركبات استخدموا لوحات لا تعود لمركباتهم.
المرور السري بالرياض يضبط عدد من قائدي المركبات استخدموا لوحات لاتعود لمركباتهم.#المرور_السعودي pic.twitter.com/U4MUhN5pASقد يهمّك أيضاً
— المرور السعودي (@eMoroor) January 25, 2023
ونشر الحساب الرسمي للمرور على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو يوثق جهود رجال المرور السري بمدينة الرياض، حيث تم رصد المخالفات والتعامل معها مباشرة في ثوانٍ معدودة.
من جانب آخر، جددت الهيئة العامة للنقل، التذكير بمهلة مشروع الرصد الآلي لمخالفات الحافلات، حيث من المقرر إطلاق مشروع الرصد الآلي في أول فبراير القادم، لرصد مخالفات الحافلات في نشاط النقل المتخصص والنقل التعليمي، والهادف إلى تعزيز السلامة المرورية والتأكد من نظامية وجودة الحافلات.
وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن المشروع سيسهم في الحفاظ على السلامة العامة وتعزيزها، وسيبدأ تطبيقه ابتداءً من 10 رجب 1444هـ الموافق الأول من فبراير 2023م.