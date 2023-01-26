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جهود متواصلة للمرور السري

لقطات للحظة ضبط قائدي مركبات في الرياض استخدموا لوحات مخالفة

2023-01-26 الساعة 12:57
لقطات للحظة ضبط قائدي مركبات في الرياض استخدموا لوحات مخالفة
المواطن - فريق التحرير

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ضبط المرور السري بالرياض عددًا من قائدي المركبات استخدموا لوحات لا تعود لمركباتهم.

رصد مخالفات

ونشر الحساب الرسمي للمرور على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو يوثق جهود رجال المرور السري بمدينة الرياض، حيث تم رصد المخالفات والتعامل معها مباشرة في ثوانٍ معدودة.

الرصد الآلي

من جانب آخر، جددت الهيئة العامة للنقل، التذكير بمهلة مشروع الرصد الآلي لمخالفات الحافلات، حيث من المقرر إطلاق مشروع الرصد الآلي في أول فبراير القادم، لرصد مخالفات الحافلات في نشاط النقل المتخصص والنقل التعليمي، والهادف إلى تعزيز السلامة المرورية والتأكد من نظامية وجودة الحافلات.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن المشروع سيسهم في الحفاظ على السلامة العامة وتعزيزها، وسيبدأ تطبيقه ابتداءً من 10 رجب 1444هـ الموافق الأول من فبراير 2023م.

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