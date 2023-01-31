عراقية تقتل شبيهتها الجزائرية لسبب غريب تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال بيتيس حساب المواطن يوضح الموقف حال عدم إثبات استقلالية المسكن لقطات لمتسابق يلتهم 222 بصلة في 45 دقيقة وظائف شاغرة في شركة الفنار المجر تتّهم السويد بالغباء لحرقها المصحف وزير الثقافة: الجزيرة العربية كانت وما تزال موطنًا للشعر والشعراء إنجاز مميز لـ الهلال والاتحاد في كأس العالم للأندية جوائز مباريات كأس العالم للأندية عطل فني في خدمات مصرف الراجحي الإلكترونية والصراف الآلي
تصدر المتسابق أدريا واغازين، مسابقة المهرجان الشعبي لبدء موسم أكل البصل الربيعي “كالشوت”، بمشاركة 37 متنافساً.
والتهم المتسابق أدريا واغازين 222 بصلة، وحلّ في الوصافة رمون كابليرو الذي التهم 215 بصلة، وفي المركز الثالث جاء جوردي أولر الذي التهم 175 بصلة، وفق يورونيوز.
وتنص المسابقة التي شهدتها مدينة فالس في منطقة كاتالونيا الإسبانية، على أن الفائز هو من يأكل أكبر عدد من البصل خلال مدّة 45 دقيقة.
من المعروف أن البصل الذي يلتهمه المتسابقون، هو بصل طولي يؤكل عادة مشوياً بعد تغطيسه بصلصة خاصة مكوّنة من اللوز المحمّص والبندق والطماطم الخضراء والثوم وزيت الزيتون والخل والفلفل والبقدونس والملح.