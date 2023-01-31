لقطات لمتسابق يلتهم 222 بصلة في 45 دقيقة

تصدر المتسابق أدريا واغازين، مسابقة المهرجان الشعبي لبدء موسم أكل البصل الربيعي “كالشوت”، بمشاركة 37 متنافساً.

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والتهم المتسابق أدريا واغازين 222 بصلة، وحلّ في الوصافة رمون كابليرو الذي التهم 215 بصلة، وفي المركز الثالث جاء جوردي أولر الذي التهم 175 بصلة، وفق يورونيوز.

وتنص المسابقة التي شهدتها مدينة فالس في منطقة كاتالونيا الإسبانية، على أن الفائز هو من يأكل أكبر عدد من البصل خلال مدّة 45 دقيقة.

من المعروف أن البصل الذي يلتهمه المتسابقون، هو بصل طولي يؤكل عادة مشوياً بعد تغطيسه بصلصة خاصة مكوّنة من اللوز المحمّص والبندق والطماطم الخضراء والثوم وزيت الزيتون والخل والفلفل والبقدونس والملح.