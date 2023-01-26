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فرق الدفاع المدني تكثف جهودها

لقطات لمكافحة حريق مستودع في حفر الباطن

2023-01-26 الساعة 4:46
لقطات لمكافحة حريق مستودع في حفر الباطن
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو، اليوم الخميس، مكافحة مدني حفر الباطن، لحريق مستودع في حي الربيع.

وظهر في مقطع الفيديو، عربات وفرق المديرية العامة للدفاع المدني في الموقع، حيث يكثف رجال الدفاع المدني جهودهم لإخماد الحريق الذي شب في مستودع بحي الربيع.

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جهود الدفاع المدني

ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق المتفرقة بالمملكة، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.

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