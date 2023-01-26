لقطات لمكافحة حريق مستودع في حفر الباطن

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وثق مقطع فيديو، اليوم الخميس، مكافحة مدني حفر الباطن، لحريق مستودع في حي الربيع.
وظهر في مقطع الفيديو، عربات وفرق المديرية العامة للدفاع المدني في الموقع، حيث يكثف رجال الدفاع المدني جهودهم لإخماد الحريق الذي شب في مستودع بحي الربيع.
ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق المتفرقة بالمملكة، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.