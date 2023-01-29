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عمرها 4000 عام

لقطات لنار مستعرة بالعراق لم تنطفئ من آلاف السنين

2023-01-29 الساعة 11:11
لقطات لنار مستعرة بالعراق لم تنطفئ من آلاف السنين
المواطن - فريق التحرير

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تخرج نار مستعرة عمرها 4000 عام، من باطن الأرض في موقع حقل بابا كركور النفطي في العراق، في مشهد غير مألوف أثار دهشة كثيرين.

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نار أزلية

ووفقًا لإشارة World Atlas، فإن النار الأزلية في الحقل، الذي يقع في مدينة كركوك شمال العراق، سبق أن تناولها كتاب دانيال من العهد القديم، حيث سبق أن شهد معاقبة الملك نبوخذ نصر لـ3 شبان يهود لم يتبعوا أوامر عبادة الأوثان.

وجرى اكتشاف هذا الحقل النفطي في عام 1927، حينما عثرت عليه شركة البترول التركية، التي فوجئت بتدفق كميات ضخمة من البترول من باطن الأرض.

ومع خروج هذه الكميات الضخمة، بات من الصعب منع تسرب النفط إلى المناطق المجاورة لحقل النفط، حتى تساقط البترول على منحدرات التلال، بشكل دفع البعض للاعتقاد بأن النفط سيدخل الممرات المائية التي تخدم القرى والبلدات المجاورة بشكل يهدد صحة السكان.

ولحماية الأهالي، تم اتخاذ تدابير فورية لاحتواء الانسكاب النفطي، وخلال هذه الجهود، قدر العلماء حجم النفط المنسكب بـ95000 برميل، ومع اقتراب موسم الأمطار، أصبح من الضروري إزالة الزيت المتجمع؛ مما أدى إلى محاولات إعادة ضخ النفط في الآبار.

تعود لما قبل الميلاد

ولسوء الحظ، باءت المحاولات الأخيرة بالفشل، حتى أشعل العاملون النار في كميات كبيرة من الزيت في نهاية الأمر.

يعود سبب استمرار اندلاع النيران إلى اشتعال الغاز المنبعث من جوف الأرض بالقرب من الحقل النفطي، وهو ناجم عن تصدعات في القشرة الأرضية.

وتعود هذه النيران إلى عصور ما قبل الميلاد، بالتحديد في سنة 550 ق. م، واندلعت من تلقاء نفسها حتى اليوم، رغم هبوب الرياح وتساقط الثلوج وهطول الأمطار، وفقًا لبي بي سي.

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