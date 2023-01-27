لقطات محرجة لسقوط عارضة أزياء أمريكية أمام الجمهور جارسيا يطلب رحيل 2 من لاعبي النصر بعد ثلاثية الاتحاد ضبط شخصين بحوزتهما 155 كجم قات مخبأة داخل مركبة الأمن العام يُذكر بعقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص مدني الرياض يخمد حريقًا محدودًا في محل بمجمع تجاري جماهير الزمالك غاضبة من إدارة مرتضى منصور لقطات لعواصف ثلجية عاتية تضرب اليابان شهادة صاحبة المنزل بحق المبتعث وليد: كان خلوقًا وبكيت لموته لقطات لسائق شاحنة يعاقب لصًّا بطريقة وحشية رأسيتا جونيور تُزيح الاتحاد من المركز الثالث وتُهدي الشباب الفوز أمام الطائي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تعثر عارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة، كريستين ماكمينامي، وسقوطها على مدرج فالنتينو في أسبوع الموضة بباريس، فيما نهض بعض الحضور لمساعدتها.
وفي الفيديو، يمكن رؤية عارضة الأزياء وهي تجلس على المسرح بمجرد سقوطها ثم خلعت الحذاء قبل أن تنهض لمتابعة السير.
وبدت العارضة الأمريكية، غير متزنة فور نهوضها، حيث خرجت وهي تسير بشكل يشير إلى إصابة قدمها.