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خرجت بشكل يشير إلى إصابة قدمها

لقطات محرجة لسقوط عارضة أزياء أمريكية أمام الجمهور

2023-01-27 الساعة 9:19
لقطات محرجة لسقوط عارضة أزياء أمريكية أمام الجمهور
المواطن - فريق التحرير

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تعثر عارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة، كريستين ماكمينامي، وسقوطها على مدرج فالنتينو في أسبوع الموضة بباريس، فيما نهض بعض الحضور لمساعدتها.

التفاصيل

وفي الفيديو، يمكن رؤية عارضة الأزياء وهي تجلس على المسرح بمجرد سقوطها ثم خلعت الحذاء قبل أن تنهض لمتابعة السير.

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وبدت العارضة الأمريكية، غير متزنة فور نهوضها، حيث خرجت وهي تسير بشكل يشير إلى إصابة قدمها.

 

 

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