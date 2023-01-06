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أبرزت جمال الشتاء

لقطات مذهلة للألعاب النارية في سماء بوليفارد وورلد

2023-01-06 الساعة 12:36
لقطات مذهلة للألعاب النارية في سماء بوليفارد وورلد
المواطن - فريق التحرير

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وثقت لقطات مصورة مشهد الألعاب النارية في سماء بوليفارد وورلد إحدى المناطق الترفيهية في موسم الرياض 2022.

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وأظهرت اللقطات التي نشرها حساب موسم الرياض 2022 على موقع تويتر، المشهد البديع لاحتضان الألوان والإضاءة الطبيعة في ليلة شتاء.

وعلق حساب موسم الرياض قائلًا: جمال شتاء الليلة اكتمل بمنظر الألعاب النارية المذهل في سماء بوليفارد وورلد.

تجارب استثنائية وزيارات مليونية

تتسارع فعاليات الموسم عبر تقديمها أحدث الخيارات الترفيهية والفعاليات والعروض العالمية التي تعزز جودة الحياة في المدينة الضخمة وتجتذب زوارًا عالميين يستكشفون الثقافة السعودية وبهجة مهرجاناتها وتناغم أجوائها الشتوية وتنوع المناطق وعمق تجاربها.

واستطاع الموسم استيعاب ملايين الزوار بقدرة تنظيمية فائقة تستقطب زوارًا من مختلف الأجناس والاهتمامات، معززة بفعاليات متخصصة للألعاب والتراث والثقافة والأزياء والعطور والعديد من التجارب المبهرة التي تعتني بالكوميديا والفن والمعارض والموسيقى، علاوة على الألعاب والمأكولات والفعاليات العائلية والإلكترونية.

موسم الرياض 2022

يتميز موسم الرياض 2022 بتمكينه الزوار من الاستمتاع بتجربة ركوب الغواصات، والتنقل بالتلفريك، والتنقل بين مناطق مختلفة حول العالم عبر القوارب، كما يقدم لشركائه فرصًا اقتصادية ضخمة، عبر استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعزز قوة قطاع الترفيه في المملكة، إضافة إلى توفير الوظائف في مختلف المجالات بتمكين الشركات المحلية ودعمها من خلال فرص استثمار متنوعة.

 

 

 

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