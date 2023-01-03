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وفقاً لتوقعات المركز الوطني للأرصاد

لقطات من أمطار الرياض وتوقعات باستمرارها للغد

2023-01-03 الساعة 8:32
لقطات من أمطار الرياض وتوقعات باستمرارها للغد
المواطن - فريق التحرير

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شهدت العاصمة الرياض منذ أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، والتي تزامنت مع التقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد، التي تتوقع استمرارها للغد.

تنبيه

وفي وقت سابق، دعت القوات الخاصة لأمن الطرق قائدي المركبات ومستخدمي الطرق بمنطقة الرياض إلى اتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، حيث من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

استمرار الأمطار

من جانبه، توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، استمرار سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض وتشمل (الزلفى، الغاط، المجمعة، ثادق، رماح، شقراء، مرات، الحريق، الخرج، الدرعية، العاصمة الرياض، المزاحمية، حريملاء، ضرما)، ويتوقع استمرارها حتى الساعة الـ 2 غدًا الأربعاء، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية.

وقال الحصيني عبر حسابه بموقع “تويتر”، إنه يتوقع زيادة الفاعلية الجوية بأمطار من متوسطة إلى غزيرة وفرصة سيول على أجزاء واسعة من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم والشرقية، فضلًا عن ليلة شتوية ممطرة ديمية ضبابية على عموم الرياض.

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