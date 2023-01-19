لقطات من استضافة تركي آل الشيخ لـ نجوم فريق موسم الرياض

استضاف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، نجوم فريق موسم الرياض المكون من لاعبي الهلال والنصر بقيادة المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، وذلك قبل مواجهة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الخميس.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر” مقطع فيديو من استضافة لاعبي فريقي الهلال والنصر المختارين لمواجهة سان جيرمان قائلًا: “سعيد باستضافة فريق موسم الرياض الذي يستعد لمباراة تاريخية، وصادف خلال وقت الاستضافة، ميلاد المدرب مارسيلو جاياردو، الذي احتفلنا به جميعًا، والوعد الخميس إن شاء الله”.

القنوات الناقلة لـ مباراة كأس موسم الرياض

وستُعرض المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة اليوم على قنوات BEIN SPORTS المفتوحة و BEIN SPORTS 2, BEIN SPORTS 1 ENGLISH , BEIN SPORTS 2 FRENCH.

وكان آل الشيخ منح اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو شارة قيادة الفريق المكون من ناديي الهلال والنصر لـ مباراة كأس موسم الرياض.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر” مقطع فيديو له مع النجم البرتغالي رونالدو قائلًا وهو يمنحه شارة القيادة: “الوعد إن شاء الله يوم 19 يناير، لقاء فوق الخيال، ومدير الفريق الكابتن خالد الشنيف وإن شاء الله التشكيلة بيعلنها المدرب وخالد، أتمنى يومها ننسى الهلال والنصر ساعتين، ونصير كلنا موسم الرياض، وبعد الساعتين نوقف الهدنة”.