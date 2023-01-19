مشروع قانون يساوي شهادة الرجل والمرأة في المغرب أمير عسير يتابع الحالة الصحية لمصابي حادث الحافلة المدرسية مصر تتكفل بعلاج الفنان عمرو محمد علي لقطات من استضافة تركي آل الشيخ لـ نجوم فريق موسم الرياض السياحة: عقوبات عدم تنفيذ إجراءات المواءمة تصل لإغلاق المنشأة إنقاذ رجل تونسي سقط في بئر عميقة موعد نهائي خليجي 25 والقنوات الناقلة بدء تطبيق نظام الشركات الجديد إحالة وافدة انتحلت صفة ممارس صحي للنيابة في عسير تسمم عشرات الطلاب في مصر بسبب وجبة مجهولة المصدر
استضاف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، نجوم فريق موسم الرياض المكون من لاعبي الهلال والنصر بقيادة المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، وذلك قبل مواجهة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الخميس.
سعيد باستضافة فريق موسم الرياض الذي يستعد غداً لمباراة تاريخية… وصادفت اليوم ميلاد المدرب Marcelo Gallardo الذي احتفلنا به جميعًا… والوعد بكرة ان شاءالله ❤️🇸🇦 pic.twitter.com/m9MbkCTJ2aقد يهمّك أيضاً
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 18, 2023
ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر” مقطع فيديو من استضافة لاعبي فريقي الهلال والنصر المختارين لمواجهة سان جيرمان قائلًا: “سعيد باستضافة فريق موسم الرياض الذي يستعد لمباراة تاريخية، وصادف خلال وقت الاستضافة، ميلاد المدرب مارسيلو جاياردو، الذي احتفلنا به جميعًا، والوعد الخميس إن شاء الله”.
وستُعرض المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة اليوم على قنوات BEIN SPORTS المفتوحة و BEIN SPORTS 2, BEIN SPORTS 1 ENGLISH , BEIN SPORTS 2 FRENCH.
وكان آل الشيخ منح اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو شارة قيادة الفريق المكون من ناديي الهلال والنصر لـ مباراة كأس موسم الرياض.
ونشر آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر” مقطع فيديو له مع النجم البرتغالي رونالدو قائلًا وهو يمنحه شارة القيادة: “الوعد إن شاء الله يوم 19 يناير، لقاء فوق الخيال، ومدير الفريق الكابتن خالد الشنيف وإن شاء الله التشكيلة بيعلنها المدرب وخالد، أتمنى يومها ننسى الهلال والنصر ساعتين، ونصير كلنا موسم الرياض، وبعد الساعتين نوقف الهدنة”.