لقطات من تتويج باريس سان جيرمان بكأس موسم الرياض

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في التفوق على فريق النصر والهلال، والتتويج بلقب كأس موسم الرياض.

مباراة كأس موسم الرياض

واحتضن استاد الملك فهد الدولي مباراة فريق الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان بالأمس ضمن منافسات كأس موسم الرياض، والتي انتهت المباراة بفوز الفريق الفرنسي بنتيجة 5/4، وتتويجه باللقب.

ووثقت عدسة “المواطن”، أبرز لقطات المباراة التي شهدت أول ظهور للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الملاعب السعودية، بعد انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الميركاتو الشتوي بعقد ممتد حتى عام 2025.

وشهدت مباراة كأس موسم الرياض حضورًا جماهيريًا كبيرًا، نظرًا لقوة المواجهة والمنافسة التاريخية بين رونالدو، ونجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

مهرجان أهداف

وتقدم ميسي لباريس سان جيرمان عند الدقيقة الثالثة، قبل أن يسجل رونالدو التعادل عند الدقيقة 34 من ركلة جزاء، وسط تفاعل كبير من الجماهير في المدرجات، وتعرض نجم الفريق الفرنسي خوان بيرنات للطرد عند الدقيقة 39.

ونجح ماركينيوس في التقدم مجددًا عند الدقيقة 43، قبل أن ينجح رونالدو في تسجيل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع، بعدما أضاع نيمار ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول من مباراة كأس موسم الرياض بالتعادل بنتيجة 2/2.

واستمرت الإثارة خلال أحداث الشوط الثاني من مباراة كأس موسم الرياض، وسجل راموس الهدف الثالث، وأدرك المدافع هيون سو جانغ التعادل، قبل أن يتقدم كيليان مبابي من ركلة جزاء، وسجل هوجو إيكيتيكي الهدف الخامس، وقلص تاليسكا الفارق في الوقت بدل الضائع.

آل الشيخ يتوج سان جيرمان

وتوج رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بكأس موسم الرياض والميداليات الذهبية، وحصل نجوم الهلال والنصر على الميداليات الفضية، كما منح رونالدو جائزة أفضل لاعب في المباراة.