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بعد الفوز على ريال مدريد

لقطات من تتويج برشلونة بـ كأس السوبر الإسباني

2023-01-16 الساعة 1:22
لقطات من تتويج برشلونة بـ كأس السوبر الإسباني
المواطن - محمد سمعه

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تُوج نادي برشلونة مساء الأحد بلقب كأس السوبر الإسباني للمرة الـ 14 في تاريخه، بعد الفوز على غريمه التقليدي نادي ريال مدريد بثلاثية مقابل هدف.

وتوج ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بجانب لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لاعبي البارشا بلقب السوبر الإسباني على أرضية ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

برشلونة يقسو على الريال بثلاثية

وكان جافي أحرز الهدف الأول للبارشا بالدقيقة الـ34 بعد تمريرة متقنة من المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي.

وواصل البارشا ضغطه ليسجل الهدف الثاني عبر ليفاندوفسكي في الدقيقة الـ44.

برشلونة - كأس السوبر الإسباني

وانتهى الشوط الأول بتفوق البارشا بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني، استمر الضغط الهجومي للفريق الكتالوني ليُسجل بيدري الهدف الثالث للبارشا في الدقيقة الـ69 بعد تمريرة متقنة من اللاعب جافي.

برشلونة - كأس السوبر الإسباني

هدف متأخر

وعند حلول الدقيقة الـ 92، قلص الفرنسي كريم بنزيما، الفارق محرزًا الهدف الأول لـ ريال مدريد.

وقبل المباراة، جاء تشكيل برشلونة مكونًا من: “تير شتيجن في حراسة المرمى، أروخو، سيرخيو بوسكيتس، عثمان ديمبيلي، بيدري، ليفاندوفسكي، كريستنسن، فرينكي دي يونج، كوندي، بالدي، جافي”.

أما تشكيل ريال مدريد فجاء مكونًا من: “كورتوا في حراسة المرمى، كارفخال، إيدر ميليتاو، كروس، بنزيما، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، فينسيوس جونيور، روديجر، ميندي”.

وكان البارشا صعد لنهائي السوبر الإسباني، بعد فوزه على نادي ريال بيتيس بركلات الجزاء الترجيحية، وصعد ريال مدريد للنهائي بعد الفوز على فالنسيا بركلات الجزاء الترجيحية أيضًا.

برشلونة - كأس السوبر الإسباني

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