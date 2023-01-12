مراسلة قناة الإخبارية: الهلال قدم لـ ميسي عرضًا ضخمًا قانوني يصدم النصر: استئنافهم ضد مشاركة محمد كنو سيُرفض ريال مدريد وفالنسيا إلى شوطين إضافيين لقطات من تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات بمعهد التدريب النسوي هيرفي رينارد ينفي رحيله عن الأخضر لتدريب بلجيكا تعيين 6 أعضاء في مجلس إدارة الغرفة التجارية بالطائف ريال مدريد يُنهي الشوط الأول متفوقًا على فالنسيا بهدف استمتع مع “المواطن” بأجواء الماضي والحاضر في ليالي الدرعية أول رد فعل من السهلاوي بعد تعرض يوسف السالم لأزمة صحية لعبة الحبار بكل مراحلها الحماسية في إيماجينيشن بارك
شهد مدير الأمن العام، الفريق محمد بن عبدالله البسامي، أمس الأربعاء، حفل تخرج (255) خريجة في الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة الرابعة بمعهد التدريب النسوي في تخصصي القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، وذلك تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.
وتلقت الخريجات التدريبات والتطبيقات والمعارف والدروس النظرية والعملية على المهارات التي تتطلبها طبيعة المهام الأمنية الخاصة بهن وفي أنظمة وإجراءات الأعمال الأمنية، إضافة إلى تهيئتهن للمسؤوليات الخاصة التي تتطلبها طبيعة العمل.