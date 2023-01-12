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تحت رعاية وزير الداخلية

لقطات من تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات بمعهد التدريب النسوي

2023-01-12 الساعة 12:28
لقطات من تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات بمعهد التدريب النسوي
المواطن - فريق التحرير

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شهد مدير الأمن العام، الفريق محمد بن عبدالله البسامي، أمس الأربعاء، حفل تخرج (255) خريجة في الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة الرابعة بمعهد التدريب النسوي في تخصصي القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، وذلك تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

معارف ودروس

وتلقت الخريجات التدريبات والتطبيقات والمعارف والدروس النظرية والعملية على المهارات التي تتطلبها طبيعة المهام الأمنية الخاصة بهن وفي أنظمة وإجراءات الأعمال الأمنية، إضافة إلى تهيئتهن للمسؤوليات الخاصة التي تتطلبها طبيعة العمل.

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