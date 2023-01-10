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للتعريف بأبرز خدماتها لضيوف الرحمن

لقطات من جناح وزارة الداخلية في مؤتمر إكسبو الحج

2023-01-10 الساعة 12:28
لقطات من جناح وزارة الداخلية في مؤتمر إكسبو الحج
المواطن - واس

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تشارك وزارة الداخلية في «مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة» المقام في محافظة جدة في الفترة من 16 – 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 9 – 12 يناير 2023 م، وذلك من خلال التعريف بأبرز خدماتها المقدمة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، إضافة إلى استعراض مبادراتها ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030.

استعراض الخدمات

وتأتي مشاركة وزارة الداخلية بجناح في المعرض المصاحب للمؤتمر، لاستعراض خدمات قطاعات وكالة الوزارة للأحوال المدنية، والمركز الوطني للعمليات الأمنية، والمديرية العامة للجوازات، والإدارة العامة للمرور، والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، وتطبيقات أبشر وميدان وبنان، ونادي منسوبي وزارة الداخلية بمكة المكرمة، إضافة إلى إسهامات مكتب تحقيق الرؤية والقطاعات الأمنية في الوزارة في برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030 من خلال مبادرة طريق مكة.

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