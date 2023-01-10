لقطات من جناح وزارة الداخلية في مؤتمر إكسبو الحج

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تشارك وزارة الداخلية في «مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة» المقام في محافظة جدة في الفترة من 16 – 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 9 – 12 يناير 2023 م، وذلك من خلال التعريف بأبرز خدماتها المقدمة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، إضافة إلى استعراض مبادراتها ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030.
وزارة الداخلية تشارك في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بمحافظة جدة.#اكسبو_الحج pic.twitter.com/sjWP5t00I7
— الأمن العام (@security_gov) January 9, 2023
وتأتي مشاركة وزارة الداخلية بجناح في المعرض المصاحب للمؤتمر، لاستعراض خدمات قطاعات وكالة الوزارة للأحوال المدنية، والمركز الوطني للعمليات الأمنية، والمديرية العامة للجوازات، والإدارة العامة للمرور، والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، وتطبيقات أبشر وميدان وبنان، ونادي منسوبي وزارة الداخلية بمكة المكرمة، إضافة إلى إسهامات مكتب تحقيق الرؤية والقطاعات الأمنية في الوزارة في برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030 من خلال مبادرة طريق مكة.