لقطات من جهود القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة لتنظيم المصلين

نشر الأمن العام، اليوم الجمعة، جانب من جهود رجال القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، في تنظيم وإدارة المصلين بالمسجد الحرام والمسجد النبوي لصلاة الجمعة اليوم.

جهود مبذولة

وأظهرت الصور المنشورة على الحساب الرسمي للأمن العام بموقع “تويتر” الجهود المبذولة من قبل القوات الخاصة في تنظيم المصلين خلال أداء صلاة الجمعة اليوم بالمسجدين الحرام والنبوي.