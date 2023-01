لقطة بايدن يجثو على ركبته تثير جدلًا

أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن الجدل مجددًا خلال الاستعداد لالتقاط صورة مع فريق كرة السلة في البيت الأبيض، وبدا أن بايدن ونائبته كاملا هاريس، يناقشان كيفية الوقوف، قبل أن يجثو الرئيس على ركبة واحدة، فيما رفضت هي الفكرة نفسها.

Joe Biden elicits a reaction from the Golden State Warriors after he drops to one knee in front of Kamala Harris for a picture with the team.

Harris indicates "I'm not doing that" as she remains standing pic.twitter.com/Dw4GgeYodh

