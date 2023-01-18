لقطة بايدن يجثو على ركبته تثير جدلًا

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أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن الجدل مجددًا خلال الاستعداد لالتقاط صورة مع فريق كرة السلة في البيت الأبيض، وبدا أن بايدن ونائبته كاملا هاريس، يناقشان كيفية الوقوف، قبل أن يجثو الرئيس على ركبة واحدة، فيما رفضت هي الفكرة نفسها.
Joe Biden elicits a reaction from the Golden State Warriors after he drops to one knee in front of Kamala Harris for a picture with the team.
Harris indicates "I'm not doing that" as she remains standing pic.twitter.com/Dw4GgeYodh
— Charlie Spiering (@charliespiering) January 17, 2023
وللمرة الأولى منذ عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2016 ، يستقبل رئيس أمريكي فريق “جولدن ستايت ووريورز” في البيت الأبيض، للاحتفال ببطولة الدوري الأمريكي للمحترفين 2022.
إذ ألغى الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، عام 2017، دعوة الفريق لزيارة البيت الأبيض للاحتفال ببطولتهم، بعد أن انتقده المدرب ستيف كاري بسبب هجماته على الرياضيين السود المحتجين خلال النشيد الوطني.
وتداولت وسائل الإعلام الأمريكية وحسابات على مواقع التواصل، فيديو لمدرب الفريق ستيف كير وهو يقول للرئيس: “لا”، فيبتسم الأخير وتبادله نائبته الابتسامة قائلة: “أنا لا أفعل ذلك”، لتنتقل إلى الصف الأول بين النجوم.
وربط البعض خطوة بايدن بمتوسط طول نجوم “غولدن ستايت ووريورز” الذي يتراوح بين 6 أقدام و 3.5 و 6 أقدام و 5، ومن جهة أخرى، استحضر البعض الآخر زلات بايدن منذ توليه منصب الرئيس.
ويُعرف Golden State Warriors بأنه أحد أنجح الفرق في كرة السلة وجميع الألعاب الرياضية.وحصد الفريق أربعة ألقاب في الدوري الأمريكي للمحترفين، وستة نهائيات في المواسم الثمانية الماضية.