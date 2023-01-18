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أثناء التقاط صورة مع فريق كرة السلة

لقطة بايدن يجثو على ركبته تثير جدلًا

2023-01-18 الساعة 11:03
لقطة بايدن يجثو على ركبته تثير جدلًا
المواطن - فريق التحرير

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أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن الجدل مجددًا خلال الاستعداد لالتقاط صورة مع فريق كرة السلة في البيت الأبيض، وبدا أن بايدن ونائبته كاملا هاريس، يناقشان كيفية الوقوف، قبل أن يجثو الرئيس على ركبة واحدة، فيما رفضت هي الفكرة نفسها.

الاحتفال بالفريق

وللمرة الأولى منذ عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2016 ، يستقبل رئيس أمريكي فريق “جولدن ستايت ووريورز” في البيت الأبيض، للاحتفال ببطولة الدوري الأمريكي للمحترفين 2022.

إذ ألغى الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، عام 2017، دعوة الفريق لزيارة البيت الأبيض للاحتفال ببطولتهم، بعد أن انتقده المدرب ستيف كاري بسبب هجماته على الرياضيين السود المحتجين خلال النشيد الوطني.

لقطة بايدن

وتداولت وسائل الإعلام الأمريكية وحسابات على مواقع التواصل، فيديو لمدرب الفريق ستيف كير وهو يقول للرئيس: “لا”، فيبتسم الأخير وتبادله نائبته الابتسامة قائلة: “أنا لا أفعل ذلك”، لتنتقل إلى الصف الأول بين النجوم.

وربط البعض خطوة بايدن بمتوسط طول نجوم “غولدن ستايت ووريورز” الذي يتراوح بين 6 أقدام و 3.5 و 6 أقدام و 5، ومن جهة أخرى، استحضر البعض الآخر زلات بايدن منذ توليه منصب الرئيس.

أهمية الفريق

ويُعرف Golden State Warriors بأنه أحد أنجح الفرق في كرة السلة وجميع الألعاب الرياضية.وحصد الفريق أربعة ألقاب في الدوري الأمريكي للمحترفين، وستة نهائيات في المواسم الثمانية الماضية.

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