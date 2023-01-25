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متوسط بعد الكوكب عن الأرض هو 1.4 مليار كم

لقطة خيالية لكوكب ‎زحل لو كان بعده عن الأرض كبعد ‎القمر

2023-01-25 الساعة 1:59
لقطة خيالية لكوكب ‎زحل لو كان بعده عن الأرض كبعد ‎القمر
المواطن - فريق التحرير

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تخيل أستاذ المناخ أ. د. عبدالله المسند، شكل كوكب زحل لو كان بعده عن كوكب الأرض كبعد القمر.

متوسط البعد

وقال المسند في تغريدة على موقع تويتر: هكذا سنرى كوكب زحل العملاق لو كان بعده عنا كبعد القمر.

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وأشار المسند إلى أن متوسط بعد زحل عن الأرض هو 1.4 مليار كم، بينما متوسط بعد القمر عن الأرض هو 384 ألف كم.

كوكب زحل

يُمكن رؤية كوكب زُحل بالعين المُجرّدة كنقطة ضوء غير لامعة في السماء، كما يُمكن رؤية الحلقات الجميلة التي تُحيط به عند النظر إليه عبر التلسكوب.

يُعتبر كوكب زُحل سادس أقرب كواكب المجموعة الشمسية إلى الشمس، كما أنّه ثاني أكبر الكواكب من حيث الحجم والكتلة، إذ يصل قطره إلى 120 ألف كيلو متر أيّ عشرة أضعاف قطر كوكب الأرض، ويدور زحل حول الشمس بمسار بيضوي، إذ يتطلّب استكماله لدورة واحدة حول الشمس 29 سنة أرضية، بينما يتطلّب إكماله لدورة واحدة حول نفسه 10 ساعاتٍ و39 دقيقةً و24 ثانيةً.

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