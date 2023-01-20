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هز جسده بقوة حتى أسقط قرنيه

لقطة نادرة وفريدة لتخلص أيل من قرونه

2023-01-20 الساعة 10:19
لقطة نادرة وفريدة لتخلص أيل من قرونه
المواطن - فريق التحرير

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انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لقطة نادرة وفريدة في الحياة البرية، لأيل لحظة تخلصه من قرونه.

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جمع قرون الحيوانات

المغامر ديريك بورغوين الذي يهوى جمع قرون الحيوانات، كان في منطقة نائية بمقاطعة نيو برونزويك شرقي كندا، يرصد الحياة الطبيعية بطائرة من دون طيار، عندما رأى 3 من الأيائل بقرون كبيرة.

وتتبعت كاميرا مثبتة في الطائرة أحد الحيوانات، الذي توقف ثم بدأ يهز جسده فجأة وبقوة حتى أسقط قرنيه، في لحظة نادرة ومثيرة التقطتها الكاميرا.

وأفاد بورغوين لصحيفة “جارديان” البريطانية: “هذا كان مستوى آخر. هذا يشبه اليانصيب عندما يتعلق الأمر بتصوير الحياة البرية. لا يمكن أن يكون الأمر أفضل من هذا”.

تغيرات جسدية

وتخضع الحيوانات ذوات الحوافر، الشائعة شمالي أمريكا الشمالية، إلى تغيرات جسدية مع حلول الشتاء، حيث يصبح الطعام نادرًا.

ولتوفير الطاقة، يتخلص الذكور الأكبر سنًّا من القرون الثقيلة بشكل طبيعي عندما تنخفض درجات الحرارة، حيث ينمو زوج جديد من القرون في الربيع.

وعادة ما يعثر على قرون الحيوانات منتشرة على الأرض في الغابات عندما ينحسر الثلج، لكن لحظة سقوطها نادرة للغاية.

ويعمل بورغوين على جمع قرون الحيوانات من الأرض، وهي هواية شعبية مربحة في الولايات المتحدة وكندا، يمكن أن تجلب لصاحبها آلاف الدولارات.

وأردف المغامر: أنا أستمتع بوجودي في الغابة. إنه تمرين رائع، ومن الممتع تتبع الأيائل خلال الشتاء والبحث عن حظائرها في الربيع. كل واحد تجده يبدو وكأنه الأول.

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