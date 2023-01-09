للمرة الثانية خلال يوم واحد الصين تجري مناورات حول تايوان

قالت وزارتا الدفاع الصينية والتايوانية إن الجيش الصيني أجرى تدريبات هجومية قتالية مشتركة واسعة النطاق، اليوم الاثنين، وأرسل طائرات وسفنًا حربية باتجاه تايوان.

زيارة ألمانية لتايوان

وبعد أن رصدت تايوان صباح هذا اليوم 57 طائرة صينية تقترب من تايبيه، قامت بكين مرة أخرى بإجراء مناورات عسكرية واسعة حول الجزيرة وهذه المرة تزامنت التدريبات مع زيارة مجموعة من المشرعين الألمان إلى الجزيرة.

وترأس الوفد ماري-أغنيس ستراك-زيمرمان، رئيسة لجنة الدفاع بالبرلمان الألماني.

تايوان تتهم الصين بعرقلة السلام

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن التدريبات استمرت حتى يوم الاثنين، حيث تراقب الطائرات الحربية والسفن البحرية الصينية على أنظمتها الصاروخية، مضيفة أن تصرفات الصين عرقلت بشدة السلام والاستقرار في مضيق تايوان والمياه المحيطة.

ويلتقي المشرعون الألمان برئيسة تايوان تساي إنغ ون، وكذلك رئيس مجلس الأمن القومي في تايوان ومجلس شؤون البر الرئيسي، الذي يعالج القضايا المتعلقة بالصين.

وصعدت بكين من ضغوطها على تايوان في السنوات الأخيرة بإرسال طائرات حربية أو سفن بحرية بشكل شبه يومي باتجاه الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، حيث تؤكد بكين سيادتها على الجزيرة، التي تحاول الانفصال عن البر الرئيسي منذ عام 1949 بعد حرب أهلية.

قالت وزارة الدفاع الوطني التايوانية في بيان صباح الاثنين، إنه على مدار 24 ساعة، حلقت 57 طائرة حربية صينية وأربع سفن باتجاه تايوان، عبرت 28 طائرة الخط الوسطي لمضيق تايوان، وهي حدود غير رسمية اتفق عليها الجانبان سابقا.

وفي المقابل، أعلنت بكين عن التدريبات مساء أمس الأحد، قائلة إن هدفهم الأساسي كان التدرب على الضربات البرية والهجمات البحرية.