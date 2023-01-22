لوحة من الريف الأوروبي.. خضرة تخطف الأبصار على طريق يلملم في مكة

ظهرت الطبيعة الخلابة على طريق “يلملم” جنوب مكة المكرمة في أبها، بحلتها الخلابة بعد هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة.

ووفقًا لقناة “العربية”، اكتست الجبال على طريق “يلملم” التي تبعد 60 كم عن مكة المكرمة باللون الأخضر على سفوحها.

أرياف أوروبا

وقال المصور الضوئي عبدالله البرغش الذي التقط هذه الصور : “الموقع ساحر الجمال يضم الربيع التاريخي لهذه المنطقة التي ظهرت فيها الخضرة الطاغية، والتي تشفي القلوب وتريح الأنفس، فلم أر تلك المشاهد في مكة سابقًا، وكأننا في أرياف أوروبا، فكل شيء أخضر وجميل، يبعث بالبهجة والسعادة”.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، والحدود الشمالية (رفحاء)، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة المدينة.

كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من مناطق الشرقية، الجوف والحدود الشمالية.