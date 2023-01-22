Icon

لوحة من الريف الأوروبي.. خضرة تخطف الأبصار على طريق يلملم في مكة Icon وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon إحصائية تُصعب مباراة الهلال وأبها Icon رويترز: الرياض تتحول لعاصمة عالمية مع مساعي استضافة إكسبو 2030 Icon كبار العلماء: حرق المصحف في السويد تصرف مقيت يعكس التعصب والكراهية Icon الجيش البريطاني يعاني من عجز غير متوقع  Icon وظائف إدارية وهندسية لدى التصنيع الوطنية Icon محمد العويس أساسيٌّ في تشكيل الهلال ضد أبها Icon الأسهم السعودية تغلق مرتفعة Icon الفريق البسامي: تزويد الدوريات الأمنية بمنظومة تكشف المطلوبين خلال سيرها بالشارع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
موقع ساحر يضم الربيع التاريخي للمنطقة

لوحة من الريف الأوروبي.. خضرة تخطف الأبصار على طريق يلملم في مكة

2023-01-22 الساعة 5:46
لوحة من الريف الأوروبي.. خضرة تخطف الأبصار على طريق يلملم في مكة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ظهرت الطبيعة الخلابة على طريق “يلملم” جنوب مكة المكرمة في أبها، بحلتها الخلابة بعد هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة.

ووفقًا لقناة “العربية”، اكتست الجبال على طريق “يلملم” التي تبعد 60 كم عن مكة المكرمة باللون الأخضر على سفوحها.

قد يهمّك أيضاً
Img

رحيل كوميديان السوشيال ميديا عزيز أحمد عن 27 عامًا

Img

مستشار تأمين: 50% من السيارات في المملكة غير مؤمنة

أرياف أوروبا

وقال المصور الضوئي عبدالله البرغش الذي التقط هذه الصور : “الموقع ساحر الجمال يضم الربيع التاريخي لهذه المنطقة التي ظهرت فيها الخضرة الطاغية، والتي تشفي القلوب وتريح الأنفس، فلم أر تلك المشاهد في مكة سابقًا، وكأننا في أرياف أوروبا، فكل شيء أخضر وجميل، يبعث بالبهجة والسعادة”.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، والحدود الشمالية (رفحاء)، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة المدينة.

كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من مناطق الشرقية، الجوف والحدود الشمالية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إنقاذ رجل تونسي سقط في بئر عميقة
العالم

إنقاذ رجل تونسي سقط في بئر عميقة

العالم
توقع عواصف رعدية وأمطار غزيرة وتساقط البرد...
آخر الاخبار

توقع عواصف رعدية وأمطار غزيرة وتساقط البرد...

آخر الاخبار
توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى الصفر المئوي...
أخبار رئيسية

توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى الصفر المئوي...

أخبار رئيسية
5 وظائف شاغرة في مركز الرقابة على...
وظائف

5 وظائف شاغرة في مركز الرقابة على...

وظائف
متورطون بعدد من القضايا في قبضة الأمن
أخبار أمنية

متورطون بعدد من القضايا في قبضة الأمن

أخبار أمنية
الدفاع المدني: تجنبوا 5 أخطار عند استخدام...
السعودية اليوم

الدفاع المدني: تجنبوا 5 أخطار عند استخدام...

السعودية اليوم
طرق الجلوس الصحيحة لتخفيف آلام الظهر
السعودية اليوم

طرق الجلوس الصحيحة لتخفيف آلام الظهر

السعودية اليوم
التشكيل الرسمي لـ ديربي الشباب والنصر
الرياضة

التشكيل الرسمي لـ ديربي الشباب والنصر

الرياضة