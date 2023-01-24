لوكا مودريتش يرفض التجديد لـ ريال مدريد

يبدو أن الكرواتي لوكا مودريتش يبحث الرحيل عن صفوف ريال مدريد الإسباني مع نهاية الموسم الحالي 2022/2023.

ويُعد النجم الكرواتي صاحب الـ37 عامًا من ضمن 7 لاعبين سينتهي عقدهم مع ريال مدريد في صيف العام الحالي.

وذكر الصحفي الإسباني خوسيه مورينو أن اللاعب الكرواتي لا يرغب في تجديد عقده مع الريال باحثًا عن الانتقال لناد آخر.

إنجازات مودريتش مع الريال

ويلعب مودريتش مع ريال مدريد منذ عام 2012 قادمًا من فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، حيث نجح خلال 11 عامًا في الفوز بـ 21 بطولة مع الريال وهم ” 3 ألقاب في الدوري الإسباني، لقب وحيد في كأس الملك، 4 ألقاب في السوبر الإسباني، 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، 4 ألقاب في بطولة كأس السوبر الأوروبي، 4 ألقاب في بطولة كأس العالم للأندية”.

كذلك حقق النجم الكرواتي مع منتخب بلاده إنجازًا مميزًا في مونديال 2018 بالوصول إلى المركز الثاني بعد خسارة النهائي أمام المنتخب الفرنسي، بجانب احتلال المركز الثالث في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

وكان النجم الكرواتي حضر مع نادي ريال مدريد إلى السعودية، لخوض منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني، حيث خسر الفريق الملكي البطولة، في المباراة النهائية أمام نادي برشلونة بثلاثية مقابل هدف.

وربما تتحرك إدارة نادي النصر خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل التفاوض مع النجم الكرواتي لمحاولة إحضاره إلى صفوف أصفر الرياض، ومزاملة زميله السابق في ريال مدريد، وهو البرتغالي كريستيانو رونالدو.