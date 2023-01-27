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بعد موافقة أمريكا وألمانيا على إرسال أسلحتهم

لوموند تفجر مفاجأة: فرنسا لا تمتلك دبابات كافية لإرسالها لكييف 

2023-01-27 الساعة 11:42
لوموند تفجر مفاجأة: فرنسا لا تمتلك دبابات كافية لإرسالها لكييف 
المواطن - فريق التحرير

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فجرت صحيفة لوموند مفاجأة في تقرير عسكري لها، حيث قالت إن فرنسا تعاني من مشكلة تتسبب في إعاقة إرسال الدبابات إلى أوكرانيا، وهي تتمثل ببساطة في أن الدولة لا تملك دبابات كافية لإرسالها.

عدد الدبابات في الجيش الفرنسي

وتابع التقرير: يتواجد 226 دبابة من نوع Leclerc في الجيش الفرنسي، ولكن في الواقع فإن 135 منها فقط في الخدمة، كما تتم مناقشة إذا كان منطقيًا إرسال 10 إلى 20 مركبة قتالية فرنسية، نظرا لصعوبة صيانتها.

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ووفقًا للخبراء فإنه يوجد المزيد من دبابات Leopard 2 الألمانية التي يمكن إرسالها إلى كييف.

عيوب ومميزات الدبابات الفرنسية

وبحسب الصحيفة الفرنسية، فإن دبابة Leclerc تعتبر قوية في المعارك، لكنها أيضًا هشة، وتتطلب دعمًا لوجيستيًا كبيرًا مما يخلق مشاكل لأوكرانيا.

ويُذكر أن الدول الغربية قد أعلنت هذا الأسبوع، عن خطط لنقل الدبابات إلى أوكرانيا، حيث وافقت الحكومة الألمانية على إرسال دبابات ليوبارد 2.

ومن المقرر تشكيل كتيبتين من الدبابات في المرحلة الأولى، وستنقل برلين سرية مكونة من 14 مركبة قتالية من طراز A6، كما أشار وزير الدفاع الألماني المعين حديثًا بوريس بيستوريوس، إلى أنه يمكن أن تصل الدبابات إلى أوكرانيا في نهاية شهر مارس المقبل.

وفي الوقت نفسه، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأربعاء الماضي، عن توريد الدبابات للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأكد على أن الجيش الأوكراني سوف يتلقى 31 مركبة قتالية من طراز M1 Abrams، وسوف يشكلون كتيبة دبابات واحدة، وحدد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن الأمر سيستغرق شهورًا، وليس أسابيع لتسليم المعدات إلى أوكرانيا.

لوموند تفجر مفاجأة فرنسا لا تمتلك دبابات كافية لإرسالها لكييف 

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