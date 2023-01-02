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ليالي الدرعية تجذب عشاق الفن والتسوق

2023-01-02 الساعة 2:22
ليالي الدرعية تجذب عشاق الفن والتسوق
المواطن - فريق التحرير

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جذبت “ليالي الدرعية”، في أولى لياليها، عددًا كبيرًا من الزوار من عشاق الطرب والموسيقى والفنون وتذوق المأكولات المتنوعة وتجارب التسوق الراقية، وذلك في قلب الدرعية التاريخية، وفي أجواء شتوية تتميز بالفخامة، ضمن فعاليات النسخة الثانية لموسم الدرعية.

تذوق أشهى المأكولات

واستمتع الجمهور، في “ليالي الدرعية” بتجربة استثنائية متكاملة وفريدة من نوعها، حيث وفرت لهم متعة تذوق أشهى المأكولات والمشروبات في عدد كبير من المطاعم والمقاهي الراقية، وعربات الأطعمة والمشروبات المحلية، فيما يشتمل حجز المطاعم على الدخول للاستمتاع بفعاليات ليالي الدرعية، إلى جانب إتاحة الفرصة للزوار للتسوق في أشهر المحلات التجارية.

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أنشطة متنوعة

وتقدم “ليالي الدرعية” التي ستستمر فعالياتها حتى 22 فبراير المقبل، مجموعة واسعة من الأنشطة التي تناسب مختلف الفئات والأعمار، حيث تتيح للجمهور الاستمتاع بباقة من العروض الفنية، والموسيقى الحية، فيما ستجمع كبار نجوم ونجمات الغناء في المملكة والخليج والعالم العربي في سهرات طربية ضمن “جلسات ليالي الدرعيّة”، من تنظيم شركة روتانا للصوتيات، سيتم الإعلان قريبًا عن موعدها والفنانين الذي سيشاركون في إحيائها.

ويتيح موسم الدرعية 2022 للزوار من داخل المملكة وخارجها حجز تذاكر “ليالي الدرعية” عبر الموقع الرسمي (هنا)، حيث تبدأ الفعاليات يوميًا من الساعة 5 عصرًا حتى الثانية صباحًا، ومن الساعة الرابعة عصرًا حتى الثانية بعد منتصف الليل يومي الجمعة والسبت.

كما سيتم استقبال الزوار يومي 27 و28 يناير المقبل بالتزامن مع إقامة بطولة سباق “إي بي بي إي فورمولا إي درعية إي بري”، من 11:00 مساءً إلى 4:00 صباحًا.

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