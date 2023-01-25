ليبرمان: الاحتلال الإسرائيلي سيشهد أزمة اقتصادية لم يعرفها من قبل

كشف وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل في طريقها إلى أزمة اقتصادية لم تعرفها من قبل.

أزمة اقتصادية

وغرد ليبرمان عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، مساء اليوم الأربعاء، قائلاً: إسرائيل مقبلة على أزمة اقتصادية كبيرة لم تعرفها منذ عقود مضت.

وذكر أفيغدور ليبرمان الذي تولى عدة مناصب في حكومات الاحتلال الإسرائيلي السابقة، آخرها وزارة المالية في حكومة يائير لابيد السابقة، أن المؤتمر الصحفي الذي عقده بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، برفقة عدد من الوزراء يوضح أنهم خائفون.

وأكد ليبرمان، وزير الأمن الإسرائيلي السابق أن كلاً من نتنياهو وأعضاء حكومته الأخيرة تعرف الحقيقة ولكن لا يوجد أي طرف مستعد لابتلاع أكاذيبهم وافتراءاتهم، وهو ما يشير إلى أن إسرائيل مقبلة على أزمة اقتصادية كبيرة.

وشدد أفيغدور ليبرمان على أن تلك الأزمة الاقتصادية لم تكن تعرف إسرائيل مثلها منذ عقود، مضيفًا أن كل شيء يقع على عاتق بنيامين نتنياهو.

وفي الثامن من الشهر الجاري، قال ليبرمان، إن سارة زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تدخلت في كثير من التعيينات السياسية.