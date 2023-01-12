ليس هناك زكاة على القرض الحسن غير المسدد

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، حكم الزكاة عن مبلغ القرض الحسن غير المسدد.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد الأشخاص قد أكد أنه أقرض أحدهم قرضًا حسنًا لم يسدده حتى الآن، متسائلًا عما إذا كان يجب عليه زكاة عن هذا المبلغ.

المبلغ خرج كقرض

وأكد المطلق أنه لا يلزم للفرد الزكاة عن هذا المبلغ طالما أنه خرج كقرض، ولم يتم تسديده.