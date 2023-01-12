ليس هناك زكاة على القرض الحسن غير المسدد

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أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، حكم الزكاة عن مبلغ القرض الحسن غير المسدد.
#فتاوى | أقرضت أحدهم قرضًا حسنًا لم يسدده حتى الآن، فهل يلزمني زكاة عن هذا المبلغ؟ #قناة_السعودية pic.twitter.com/RjwfSbuIlsقد يهمّك أيضاً
— قناة السعودية (@saudiatv) January 12, 2023
جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد الأشخاص قد أكد أنه أقرض أحدهم قرضًا حسنًا لم يسدده حتى الآن، متسائلًا عما إذا كان يجب عليه زكاة عن هذا المبلغ.
وأكد المطلق أنه لا يلزم للفرد الزكاة عن هذا المبلغ طالما أنه خرج كقرض، ولم يتم تسديده.