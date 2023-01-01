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على مسرح محمد عبده بمنطقة بوليفارد رياض سيتي

ليلة “تريو نايت” تشهد أضخم حدث موسيقي بالوطن العربي يحتضنه موسم الرياض

2023-01-01 الساعة 12:57
ليلة “تريو نايت” تشهد أضخم حدث موسيقي بالوطن العربي يحتضنه موسم الرياض
المواطن - فريق التحرير

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ضمن فعاليات موسم الرياض الغنائية، جمع مسرح محمد عبده بمنطقة بوليفارد رياض سيتي، ألمع نجوم الفن العربي الذين سطعوا في سماء الرياض، فاكتست بحلو المغنى والقصيد، في أضخم تريو موسيقي، حلّق بالجمهور في ليلة فوق الخيال إلى عالم النغم والطرب العربي الأصيل، في حفل يعد الأكبر من نوعه.

وشارك في إحياء ليلة التريو، كوكبة من الفنانين والفنانات، وفي مقدمتهم أنغام، وأصالة نصري، ونجوى كرم، ونوال الزغبي، ولطيفة التونسية، ونانسي عجرم، وأليسا، ووليد توفيق، وعاصي الحلاني، وصابر الرباعي، ووائل كفوري، وبهاء سلطان.

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مفاجأة فنية كبيرة

واكتمل جمال ليلة التريو بمفاجأة فنية كبيرة، بمشاركة النجم جورج وسوف وسط عاصفة من الترحيب، لتكون مشاركته ملهمة لنجوم الليلة، وبدوره شكل ختاماً مميزًا لا ينسى بمشاركته لجميع الفنانين العرب بأعمال خالدة كتب ذكرياتها في مسيرته الغنائية، من بينها أعمال للعندليب عبدالحليم حافظ، كما قدم النجم وليد توفيق عملاً وطنيًا إلى الجمهور السعودي تمثل في أغنية “السعودية يا حبي أنا”.


ووثّقت ليلة التريو أعمالاً غنائية جمعت النجوم العرب منذ سنين، ليعاد المشهد في موسم الرياض بطريقة حديثة ومتجددة وسط لمسات من ثلاثة مايستروهات موسيقية، تمثلت في أمير عبدالمجيد، ومدحت خميس، وهاني فرحات، الذين قادوا الفرقة الموسيقية بإبداع وتميز .

لمسة وفاء

وشهدت ليلة التريو لمسة وفاء للموزع الموسيقي الراحل طارق عاكف الذي تفنن في توظيف أعمال موسيقية للنجوم العرب، لتكون أعماله حاضرة بطريقة التريو، في حين تفاعل الحضور مع صورته التي اعتلت خشبة المسرح لحظة التغني بأعماله الموسيقية التي أثرى بها الساحة الفنية.
ولم تخلُ الحفلة الغنائية من عرض تقارير لنجوم الأغنية تروي قصة الأعمال الخالدة التي قدموها في مسيرتهم الفنية والتي أسهمت في رقي الأغنية وتطورها في الوطن العربي.


ويتميز موسم الرياض 2022 باحتوائه 15 منطقة ترفيهية متنوعة، ويحتوي على مجموعة كبيرة من المسرحيات السعودية والعربية، وعدد من الحفلات الغنائية، والمعارض المحلية والعالمية في مجالات الأنمي والعطور والألعاب، وفعاليات متنوعة للعائلات والأفراد والأطفال.

   

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