ليلة كاظم الساهر في موسم الرياض رومانسية بامتياز

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تألق الفنان العراقي، كاظم الساهر، في حفلة استثنائية ضمن موسم الرياض، حيث شدا على مسرح محمد عبده بمجموعة من أغنياته الرومانسية وقصائده الشهيرة المتنوعة.
ورصدت صحيفة “المواطن“، مشاهد من الحفل والذي تفاعل فيها الحضور مع كاظم الساهر، الذي أمتعهم بأجمل وأعذب الأغاني، ليعيش جمهور موسم الرياض ليلة فوق الخيال.
وقدم الساهر باقة متنوعة من أغنياته والتي كان أبرزها “عيد العشاق”، “دلع النساء”، “أحبيني بلا عقد”، “أنا وليلى”، وابعد عني”.
وشارك كاظم الساهر مع الحاضرين، غناء أغنية “علمني حبك”، في مشهد يعكس الحب بين الجمهور والقيصر.