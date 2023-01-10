Icon

فيضانات عارمة تجتاح شمال غرب أستراليا Icon السعودية تدرس زيادة الاستثمار في باكستان إلى 10 مليارات دولار Icon ليلة موسيقية تجمع 3 نجوم كبار في بوليفارد رياض سيتي Icon كمامة جديدة تحافظ على سرية مكالماتك Icon حيلة ذكية لاستثمار ملايين في الإبل Icon عالم سعودي حقق أكثر من 17 براءة اختراع: تطور كبير بعد رؤية 2030 Icon تعليم الأحساء: الدراسة اليوم عبر منصة مدرستي Icon لقطات من جناح وزارة الداخلية في مؤتمر إكسبو الحج Icon موجز “المواطن” ليوم الاثنين 9 يناير Icon لحظات عصيبة عاشها ركاب طائرة روسية بعد انفتاح الباب الخلفي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضمن حفلات موسم الرياض 2022

ليلة موسيقية تجمع 3 نجوم كبار في بوليفارد رياض سيتي

2023-01-10 الساعة 1:14
ليلة موسيقية تجمع 3 نجوم كبار في بوليفارد رياض سيتي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن حساب موسم الرياض 2022، عن تفاصيل حفلات الموسم هذا العام، مشيرًا إلى ليلة موسيقية تجمع كلًّا من ديانا حداد ومروان خوري وكارول سماحة يوم 14 يناير الجاري.

وقال الحساب في تغريدة على موقع تويتر، بأعذب الأنغام.. وأجمل فنون الطرب، تنتظرنا ليلة موسيقية بتفاصيلها، واللي بتجمعنا بالفنَّانين ديانا حداد ومروان خوري وكارول سماحة.

وتابع: يوم 14 يناير في بوليفارد رياض سيتي.

تجارب استثنائية وزيارات مليونية

تتسارع فعاليات الموسم عبر تقديمها أحدث الخيارات الترفيهية والفعاليات والعروض العالمية التي تعزز جودة الحياة في المدينة الضخمة وتجتذب زوارًا عالميين يستكشفون الثقافة السعودية وبهجة مهرجاناتها وتناغم أجوائها الشتوية وتنوع المناطق وعمق تجاربها.

واستطاع الموسم استيعاب ملايين الزوار بقدرة تنظيمية فائقة تستقطب زوارًا من مختلف الأجناس والاهتمامات، معززة بفعاليات متخصصة للألعاب والتراث والثقافة والأزياء والعطور والعديد من التجارب المبهرة التي تعتني بالكوميديا والفن والمعارض والموسيقى، علاوة على الألعاب والمأكولات والفعاليات العائلية والإلكترونية.

موسم الرياض 2022

يتميز موسم الرياض 2022 بتمكينه الزوار من الاستمتاع بتجربة ركوب الغواصات، والتنقل بالتلفريك، والتنقل بين مناطق مختلفة حول العالم عبر القوارب، كما يقدم لشركائه فرصًا اقتصادية ضخمة، عبر استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعزز قوة قطاع الترفيه في المملكة، إضافة إلى توفير الوظائف في مختلف المجالات بتمكين الشركات المحلية ودعمها من خلال فرص استثمار متنوعة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

كايلي جينر وترافيس سكوت يعلنان انفصالهما
مشاهير

كايلي جينر وترافيس سكوت يعلنان انفصالهما

مشاهير
العلي يخرج عن النص ويستعرض احتفالية الدوسري...
مشاهير

العلي يخرج عن النص ويستعرض احتفالية الدوسري...

مشاهير
وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

وظائف
رئيسة وزراء إيطاليا: من الخطأ الاعتماد على...
العالم

رئيسة وزراء إيطاليا: من الخطأ الاعتماد على...

العالم
لحظة هطول أمطار العزيزية والرايس بالمدينة المنورة
السعودية اليوم

لحظة هطول أمطار العزيزية والرايس بالمدينة المنورة

السعودية اليوم
التاريخ يشهد تألق المغرب
الرياضة

التاريخ يشهد تألق المغرب

الرياضة
الفنانون يتفاعلون مع دعوة تركي آل الشيخ...
السعودية اليوم

الفنانون يتفاعلون مع دعوة تركي آل الشيخ...

السعودية اليوم
نزاهة : التحقيق مع 437 مشتبهًا به...
أخبار رئيسية

نزاهة : التحقيق مع 437 مشتبهًا به...

أخبار رئيسية