ليلة موسيقية تجمع 3 نجوم كبار في بوليفارد رياض سيتي

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أعلن حساب موسم الرياض 2022، عن تفاصيل حفلات الموسم هذا العام، مشيرًا إلى ليلة موسيقية تجمع كلًّا من ديانا حداد ومروان خوري وكارول سماحة يوم 14 يناير الجاري.
بأعذب الأنغام .. وأجمل فنون الطرب 🎶
تنتظرنا ليلة موسيقية بتفاصيلها، واللي بتجمعنا بالفنَّانين ديانا حداد ومروان خوري وكارول سماحة 🎤❤️
يوم 14 يناير في #بوليفارد_رياض_سيتي 🗓
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— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) January 9, 2023
وقال الحساب في تغريدة على موقع تويتر، بأعذب الأنغام.. وأجمل فنون الطرب، تنتظرنا ليلة موسيقية بتفاصيلها، واللي بتجمعنا بالفنَّانين ديانا حداد ومروان خوري وكارول سماحة.
وتابع: يوم 14 يناير في بوليفارد رياض سيتي.
تتسارع فعاليات الموسم عبر تقديمها أحدث الخيارات الترفيهية والفعاليات والعروض العالمية التي تعزز جودة الحياة في المدينة الضخمة وتجتذب زوارًا عالميين يستكشفون الثقافة السعودية وبهجة مهرجاناتها وتناغم أجوائها الشتوية وتنوع المناطق وعمق تجاربها.
واستطاع الموسم استيعاب ملايين الزوار بقدرة تنظيمية فائقة تستقطب زوارًا من مختلف الأجناس والاهتمامات، معززة بفعاليات متخصصة للألعاب والتراث والثقافة والأزياء والعطور والعديد من التجارب المبهرة التي تعتني بالكوميديا والفن والمعارض والموسيقى، علاوة على الألعاب والمأكولات والفعاليات العائلية والإلكترونية.
يتميز موسم الرياض 2022 بتمكينه الزوار من الاستمتاع بتجربة ركوب الغواصات، والتنقل بالتلفريك، والتنقل بين مناطق مختلفة حول العالم عبر القوارب، كما يقدم لشركائه فرصًا اقتصادية ضخمة، عبر استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعزز قوة قطاع الترفيه في المملكة، إضافة إلى توفير الوظائف في مختلف المجالات بتمكين الشركات المحلية ودعمها من خلال فرص استثمار متنوعة.