لينوفو تطرح حاسوباً محمولاً بتصميم مذهل

أعلنت شركة لينوفو خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية، عن حاسوبها المحمول الجديد والمميز، يوجا بوك 9آي، بالإضافة إلى العديد من المنتجات الأخرى.

مواصفات قياسية

وقالت عملاقة التقنية الصينية في بيان: يعد Yoga Book 9i الجديد كليًا أول حاسوب محمول بشاشة OLED مزدوجة بالحجم الكامل، وهو يأتي مع مجموعة فريدة من القدرات المصممة لتمكين صناع المحتوى من صياغة قصتهم الخاصة.

ويتيح حاسوب Yoga Book 9i للمستخدمين نقل المحتوى من شاشة إلى أخرى عن طريق السحب، وبالنقر على الشاشة بخمسة أصابع معًا، فإنه يتيح للمستخدمين تصفح الإنترنت على الشاشتين معًا وكأنها شاشة واحدة.

القلم الذكي

وقالت لينوفو: بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في العمل على ملفين منفصلين في وقت واحد، يمكنهم عرض كلا الملفين، كل واحد على شاشة، لزيادة الإنتاجية. وكذلك يمكن للمستهلكين مشاهدة مقطع فيديو على شاشة واحدة أثناء تدوين الملاحظات أو البحث على الشاشة الأخرى في الوقت نفسه، دون انقطاع.

ويأتي Yoga Book 9i أيضًا مزودًا بحامل فوليو يتيح للمستخدمين العمل أثناء التنقل بسهولة أكبر. وتعمل لوحة مفاتيح البلوتوث القابلة للفصل على تعزيز إمكانات تعدد المهام، كما هو الحال مع القلم الذكي من لينوفو، والذي يمكن استخدامه لزيادة تمكين وزيادة الإنتاجية.

إمكانيات الحاسوب

ويحوي الحاسوب الجديد، الذي يعمل الجيل الثالث عشر الأحدث من معالجات إنتل Core i7-U15 مع شريحة الرسومات المدمجة Intel Iris Xe. كما يحتوي الحاسوب على ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDRX بحجم 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين من نوع PCIe SSD Gen4 بسعة 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت.

ويقدم Yoga Book 9i شاشتين من نوع OLED قياس كل منهما 13.3 بوصة بدقة 2,880×1,800 بكسل مع مستوى سطوع عالٍ قدره 400 شمعة، وتغطية 100 في المئة من طيف الألوان DCI-P3، ومعدل تردد قدره 60 هرتز. وهما تمتازان بحافات ضيقة من الجوانب الأربعة مع دعم تقنية HDR، وتقنية PureSight، وتقنية Dolby Vision. كما يدعم الحاسوب تقنية الصوت Dolby Atmos مع 4 مكبرات صوت من Bowers & Wilkins.

سعر الحاسوب

ويقدم الحاسوب كاميرا بدقة FHD مع دعم تقنية IR+RGB، بالإضافة إلى غالق الخصوصية Privacy Shutter. وتأتي بطارية الحاسوب باستطاعة 80 واط في الساعة وهي تكفي للعمل لمدة تصل إلى 10 ساعات حين تشغيل الفيديو على كلتا الشاشتين، وإلى 14 ساعة حين تشغيل الفيديو على شاشة واحدة.

ويدعم مفصل Yoga Book 9i، الذي يزن 1.38 كجم، الدوران بزاوية 360 درجة، وقالت لينوفو إن الحاسوب المحمول الجديد سيباع بسعر 2,099.99 دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يكون متاحًا اعتبارًا من شهر يونيو المقبل.