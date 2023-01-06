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توقف قلبها عن النبض لأكثر من 3 ساعات

مأساة طفلة مغربية فقدت السمع والبصر بسبب جراحة باللوزتين

2023-01-06 الساعة 11:11
مأساة طفلة مغربية فقدت السمع والبصر بسبب جراحة باللوزتين
المواطن - فريق التحرير

كشفت وسائل إعلام محلية وعربية عن تعرض طفلة مغربية تدعى سلمى اليسيني، لكارثة أثناء إجراء عملية اللوزتين، حيث إنها ترقد للأسبوع الثاني على التوالي تحت التنفس الصناعي في العناية المركزة.

التفاصيل

وفي التفاصيل: بدأت المأساة يوم 21 ديسمبر في مدينة المضيق شمال حين دخلت الطفلة غرفة العمليات الجراحية، وتوقف قلبها عن النبض لأكثر من 3 ساعات، قبل استعادة دقاته من جديد. وعلى الفور نقلت الطفلة إلى قاعة الإنعاش الطبي في مستشفى مدينة تطوان من أجل القيام بمحاولات طبية لإعادتها من جديد إلى الحياة.

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وفقدت الطفلة سلمى، البصر والسمع، مع شلل في الحركة، وتقوم جمعيات غير حكومية متخصصة في تقديم الدعم المالي للحالات الإنسانية، وذلك بتحركات لنقل الطفلة إلى أحد المراكز الطبية الأكبر تجهيزًا.

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